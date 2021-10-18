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哈萨克斯坦总统呼吁加强欧亚经济联盟框架下的一体化互利合作

2021年10月18日19:08 | 来源：人民网-国际频道
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人民网努尔苏丹10月18日电 （记者周翰博）在日前结束的欧亚经济委员会最高理事会会议上，哈萨克斯坦总统托卡耶夫表示，哈方将尽全力，在欧亚经济联盟框架下推动落实一体化的互利经济合作。

托卡耶夫指出，应进一步发展欧亚经济联盟成员国的过境运输潜力，强化物流枢纽地位。“推动联盟与‘一带一路’倡议融合对接，建设现代化物流基础设施，有助于提高本组织在世界商品流通领域的影响力。”

据托卡耶夫介绍，欧亚经济联盟成员国已经围绕基础设施和交通运输项目，制定了“一揽子”方案。“当前，不仅要加速落实相关项目，还要为跨境商品流通服务设置具有吸引力的费用标准。”此外，联盟经济委员会应会同各国相关部门研究本地区的运输线路，以及该领域的壁垒与瓶颈，并提出消除障碍的具体建议。“我再次呼吁，各国交通运输部门开展更加密切的合作。”

托卡耶夫在发言中还谈到了粮食安全领域的合作。他指出，粮食安全问题在全球范围内具有现实意义。尽管欧亚经济联盟各成员国的粮食安全问题尚不突出，但是本地区的市场已经感受到了国际粮价上涨带来的压力。鉴此，联盟经济委员会已经会同各国联合拟制了《确保粮食安全共同原则和方法草案》。“该文件旨在保障粮食供应，降低相关产品短缺风险，制定农业物资进口替代措施。”

“随着新冠疫情形势渐趋稳定，与联盟外国家和组织开展合作变得越来越重要。”托卡耶夫表示，今年9月，欧亚经济联盟同上合组织签署了《相互谅解与合作备忘录》。这是联盟在对外合作方面迈出的极其重要的一步。“与此同时，应加快研究拟定同区域全面经济伙伴关系协定的合作方案。”

欧亚经济联盟成立于2015年，包括俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和亚美尼亚5个成员国。

(责编：崔越、刘慧)

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