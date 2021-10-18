人民网北京10月18日电 （记者俞懿春）今年是中国和东盟建立对话关系30周年。泰国驻华大使阿塔育日前接受人民网记者采访时表示：“过去30年，中国与东盟是亲密的合作伙伴，中国与东盟在各个领域的合作取得丰硕成果。”

2020年，东盟超过欧盟，跃升为中国最大货物贸易伙伴。阿塔育表示，自2010年中国—东盟自由贸易区全面建成以来，中国与东盟间的贸易投资驶入“快车道”，经贸往来日益密切。他还提到，通过把《东盟互联互通总体规划2025》和“一带一路”倡议对接，中国为东盟区域基础设施建设和互联互通改善作出重要贡献。

今年6月，纪念中国－东盟建立对话关系30周年特别外长会在重庆举行。“东盟与中国定期进行双边和多边交流。”阿塔育表示，由于地理相近、文化相亲，中国与东盟各领域人文交流也十分频繁，尤其是青年人之间的交往很多。“泰国是东盟国家中在华留学生数量最多的国家。2019年数据显示，中国是泰国最大入境游客来源国。”阿塔育说。

面对新冠肺炎疫情冲击，中国与东盟同舟共济，守望相助。“中国通过无偿援助和商业渠道，向东盟国家提供了大量新冠疫苗。”阿塔育高度评价中国在抗击疫情方面给予东盟的帮助和支持。

今年是中国—东盟可持续发展合作年。在阿塔育看来，中国与东盟在生态环保、防灾减灾、应对气候变化、减贫等领域有着巨大的合作潜力。（完）

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