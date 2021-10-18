新华社希腊古奥林匹亚10月18日电 通讯：希腊各界瞩目冬奥火种 期待北京盛会

新华社记者于帅帅 肖亚卓

10月18日，北京冬奥会火种在希腊伯罗奔尼撒半岛古奥林匹亚遗址成功采集。这已经是希腊人阿耳忒弥斯·伊格纳蒂乌参加奥运火种采集仪式的第33个年头了。

自2008年北京夏季奥运会始，伊格纳蒂乌一直担任奥运火种采集和交接仪式的编舞及艺术总监一职。此前的20年里，她扮演过仪式中的女祭司和最高女祭司，并担任过助理编舞，与奥运火种有着不解之缘。

对于北京，伊格纳蒂乌更是有着一种特殊情感。2008年北京奥运会是她第一次以编舞身份接棒火种采集仪式，此次再次为北京采集奥运火种，她表示非常受触动，“中国民众对火种采集仪式的尊重是这些年来最打动我的”。

“（2008年）北京奥运是我的幸运符，这一次我的感情又回到了中国这个曾经在我成长过程中占据重要节点的国家。”17日在古奥林匹亚彩排现场，伊格纳蒂乌满怀感情地告诉新华社记者。

从第一次与中国相遇开始，我便开始意识到我们两国是如何联接在一起，古希腊文明和中华文明又如何联接在一起，我们有很多相似之处，伊格纳蒂乌说。

伊格纳蒂乌说，她对此次编舞的部分细节动作进行了一定调整，吸收了中国传统舞蹈中的一些手部细节动作等。

在伊格纳蒂乌的团队中，希腊知名女演员克桑西·乔治乌扮演此次圣火采集仪式和交接仪式的最高女祭司。与伊格纳蒂乌一样，2008年北京奥运会对她也有着非凡意义。在那次奥运圣火采集仪式上，她第一次作为女祭司加入进来，如今她已经成长为最高女祭司的扮演者，坦言自己“承担了更大的责任”。

乔治乌对新华社记者描述说，仪式带给她的感受非常独特，她与整个团队一起表演，将大家的力量集聚在她的手里，所以是大家共同点燃了火种。这个让她感受到与历史和自然紧密联系的特殊时刻，她称之为“奥运宁静”。

乔治乌认为，奥运火种代表了和平、团结、对自然和人类历史的尊重，在当前新冠疫情仍在持续的困难阶段，世界各国和地区更加应该尊重差异、尊重彼此、保持沟通。

伊格纳蒂乌也认同乔治乌对奥运火种的解读。她们都通过新华社记者向北京冬奥会送上最诚挚的祝福，祝福北京举办一届精彩、再创辉煌的冬奥会。

对于北京成为全球第一个“双奥”城市，希腊文化和体育部副部长莱夫泰里斯·阿夫耶纳基斯在接受新华社记者采访时表示，相信北京将会再次取得奥运会的成功。

希腊奥委会主席斯皮罗斯·卡普拉洛斯则代表希腊奥委会表达了对北京冬奥会的期待。卡普拉洛斯告诉记者，尽管新冠疫情给全球带来很多困难，但“通过奥运会和运动将人们团聚在一起，让人们看到世界上最优秀的运动员在比赛，这不仅是在给予运动员们、更是在给予全世界希望。”

古奥林匹亚市长乔治斯·乔治普洛斯认为此次冬奥会是两大文明继2008年北京奥运会后再度携手，非常令人期待。

作为奥林匹克运动发源地的市长，乔治普洛斯16日在市长办公室接受新华社记者专访时说，古希腊教育提倡身心合一、与自然和谐相处，然而现在人类逐渐淡忘了这些价值观，使得自身遭遇气候危机、地区冲突和流行病的困扰，人类需要指引。

“我相信，中国这个伟大国家的光辉和威望与伟大的奥林匹克精神相结合，将能够向世界传递出正确的信号。”他说。

为北京成为第一个“双奥”城市感到骄傲的还有一对希腊双胞胎姐妹。玛丽安娜和索菲娅·爱罗托克里图在新冠疫情发生前已经在中国学习和生活了七年，北京对于她们来说是“第二个家乡”。

姐姐玛丽安娜说，她很是怀念北京下雪的冬天，“非常美丽”。妹妹索菲娅则补充说，怀念的还有北京的炸酱面和小胡同。她们为北京即将再次举办奥运盛会感到由衷的喜悦，并向北京冬奥会送上发自内心的祝福。

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