人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

古巴疫情持续缓解 首都哈瓦那将开放文化场所

2021年10月18日15:52 | 来源：新华网
小字号

　　新华社哈瓦那10月17日电（记者林朝晖）近日，古巴每日新增新冠确诊病例数和死亡病例数继续保持今年7月以来的下降趋势。据当地媒体17日报道，首都哈瓦那将于本月20日前重新开放剧院、电影院等文化场所，全国巴士、火车和渡轮将于11月初恢复运营。

　　古巴公共卫生部17日公布的疫情数据显示，当日该国新增新冠确诊病例2197例，累计934965例；新增死亡病例21例，累计8058例。在拥有200万常住人口的哈瓦那，日增确诊病例数在过去10周内已从1900多例下降至100多例。古巴迄今已有86.8%的人口接种第一剂新冠疫苗，60.3%的人口完成全部剂量接种。

　　目前，古巴政府为民众接种的是其自主研制的阿夫达拉、“主权02”和“主权plus”3款疫苗。与此同时，古巴另外两款候选疫苗“主权01”和“MAMBISA”也正在研发之中。

　　古巴公共卫生部全国流行病学部门负责人弗朗西斯科·杜兰当天在每日疫情通报中说：“疫苗接种对于遏制病毒的传播非常重要，与此同时，人们也必须遵守包括勤洗手、戴口罩和保持身体距离在内的防疫规定。”

(责编：崔译戈、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部