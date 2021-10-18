新华社哈瓦那10月17日电（记者林朝晖）近日，古巴每日新增新冠确诊病例数和死亡病例数继续保持今年7月以来的下降趋势。据当地媒体17日报道，首都哈瓦那将于本月20日前重新开放剧院、电影院等文化场所，全国巴士、火车和渡轮将于11月初恢复运营。

古巴公共卫生部17日公布的疫情数据显示，当日该国新增新冠确诊病例2197例，累计934965例；新增死亡病例21例，累计8058例。在拥有200万常住人口的哈瓦那，日增确诊病例数在过去10周内已从1900多例下降至100多例。古巴迄今已有86.8%的人口接种第一剂新冠疫苗，60.3%的人口完成全部剂量接种。

目前，古巴政府为民众接种的是其自主研制的阿夫达拉、“主权02”和“主权plus”3款疫苗。与此同时，古巴另外两款候选疫苗“主权01”和“MAMBISA”也正在研发之中。

古巴公共卫生部全国流行病学部门负责人弗朗西斯科·杜兰当天在每日疫情通报中说：“疫苗接种对于遏制病毒的传播非常重要，与此同时，人们也必须遵守包括勤洗手、戴口罩和保持身体距离在内的防疫规定。”

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