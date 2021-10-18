人民网北京10月18日电 （记者朱玥颖）2020年联合国生物多样性大会（第一阶段）10月15日在云南昆明闭幕。来自140多个缔约方及30多个国际机构和组织的5000余位代表通过线上线下结合方式参加大会，共商全球生物多样性治理新战略，会议取得丰硕成果。多国领导人、国际组织负责人、专家学者等表示，昆明大会为全球生物多样性治理擘画蓝图，为全球可持续发展贡献中国智慧、中国方案，凝聚全球生物多样性治理合力，推动全球生物多样性治理迈向新征程。

“实施联合国可持续发展目标的步伐逐渐放缓，COP15会议恰逢其时，能让我们有机会推动全球合作，找到切实可行的解决方案。”联合国教科文组织驻华代表处代表夏泽翰表示，“我非常赞赏‘绿水青山就是金山银山’的理念，这为世界贡献了宝贵的中国智慧。中国拥有联合国教科文组织41处世界地质公园，34个世界生物圈保护区，中国采取科学方式保护世界自然遗产，推进生态文明建设。我们看到中国森林面积和森林蓄积连续30年保持‘双增长’，成为全球森林资源增长最多的国家，这为世界减少二氧化碳做出重要贡献。这说明中国政府为‘碳达峰’‘碳中和’的承诺，采取切实有效的方式，为世界树立了成功的典范”。

“此次会议上各方承诺令人鼓舞。”国际野生生物保护学会北京代表处首席代表王爱民表示，“本次昆明大会我们首先能看到来自中国和世界各国的承诺，这是缓解甚至遏制生物多样性丧失的动力和基石。《昆明宣言》制定一个有雄心并且务实的保护目标，我们还需要制定现实可行的行动计划并付诸实践，整合全球范围内生态多样性保护力量，实现系统性变革。资金机制是目标实现的保证，中国率先承诺投入15亿人民币，希望能看到更多的国家做出类似的行动。这些资金不仅要投入到具体的保护行动，同时要投入到技术开发和人才培养。”

中国科学院西双版纳热带植物园英国籍研究员斯文·兰德雷恩表示：“中国在各个层面开展了丰富的生物多样性保护、恢复工作，包括建立种子库等。这些努力不仅有利于维护中国生物多样性的可持续发展，也对世界生物多样性保护工作产生积极影响。”

中国的生态文明建设给世界带来希望，不少外国企业份份看好中国。中国欧盟商会副主席贾可尼表示，中国“十四五”规划正在逐步采取措施，朝着前所未有的方向推进，使中国经济和社会向实现碳中和目标转变。“碳达峰”“碳中和”是一个跨越所有行业的巨大挑战，对于欧盟企业来说，也是一个历史性的商业机遇。欧洲企业家看好中国经济和中欧经贸合作前景，希望结合欧洲企业的技术和中国生态建设的成功案例，推动打造可复制的低排放示范区。

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