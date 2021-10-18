新华社布拉柴维尔10月17日电 金沙萨消息：针对任务区疫情防控严峻形势，中国第25批赴刚果（金）维和医疗分队17日开展急诊手术演练，全面检验疫情防控条件下快速应急救治能力。

当天，医疗分队模拟接诊疑似感染新冠病毒的急性化脓性阑尾炎患者，组织多学科协作开展急诊外科手术。结合刚果（金）近期出现埃博拉确诊病例，演练特别设置突发复杂情况处置环节。

演练中，外科医生给患者开腹后发现肠系膜存在细小出血点，血压逐渐下降，疑似合并埃博拉病毒感染，随即启动远程会诊系统，请国内专家给予指导，精准实施治疗。

医疗分队普外科医生陈光宇说：“针对任务区新冠疫情严重，部分地区陆续出现埃博拉确诊病例和麻疹、流行性脑膜炎等情况，下步我们还将继续加强应对罕见烈性传染病应急处置能力，在严密做好疫情防控条件下，确保圆满完成医疗救治任务。”

根据世界卫生组织最新评估数据，目前非洲大陆检测到的新冠确诊病例只有真实数字的约14.2%。刚果（金）抗击新冠疫情委员会认为当前新冠疫情进入新的暴发期，疫情防控形势不容乐观。

中国第25批赴刚果（金）维和医疗分队主要担负为任务区联合国人员提供医疗服务保障，为驻在国提供必要的紧急医疗援助等任务。自抵达任务区以来，医疗分队做到了医疗无差错、医患无感染、安全无事故。

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