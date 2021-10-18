人民网上海10月18日电 第二届复旦中东研究论坛17日以线下线上方式举行。论坛主会场设在复旦大学。中国政府中东问题特使翟隽在论坛作专题报告。中共中央对外联络部原副部长于洪君，复旦大学中国与周边国家关系研究中心主任、中国驻文莱原大使杨健，中国中东学会副会长兼秘书长、中国社科院西亚非洲研究所副所长王林聪先后在论坛开幕式上发表致词。复旦大学国际问题研究院副院长祁怀高主持了开幕式。出席论坛的还有其他来自全国各地的专家学者等共计100余人。

论坛由复旦大学中东研究中心、中国中东学会主办，复旦大学国际问题研究院、复旦大学国际关系与公共事务学院协办。论坛主题为“百年中东战争与和平”。线下分论坛议题为百年变局下的中东安全、百年变局下的伊朗、百年变局下的地中海、百年变局下的大国与欧亚安全。线上分论坛设有历史研究专场、理论研究专场和政策研究专场。

杨健在致词时向前来出席论坛的中国驻中东国家原大使、专家学者等表示感谢。她说，复旦大学中东研究中心凸显中国眼光，研究中东重大理论与现实问题。在中国中东学会的支持下，中心与国内外中东研究机构密切合作，推动中国特色中东学建设，共同打造上海、“长三角”、全国及全球中东研究学术共同体。中心积极支持学校政治学（A+）学科建设，凝练“大国中东外交”与“中东国别研究”两大研究方向，一年来完成教育部人文社科重点研究基地重大项目1项，主持国家社科基金等纵向项目4项，新获国家社科基金、教育部、上海市等纵向课题5项，出版学术专著6部，在高水平期刊发表论文20余篇。中心出版“复旦中东研究系列丛书”，举办“复旦中东名家讲坛”和“复旦中东研究论坛”。

原中国中东问题特使、中国驻沙特、埃及原大使吴思科，中国驻卡塔尔原大使高有祯，中国驻以色列原大使詹永新，浙江外国语学院国别和区域研究中心主任、北京第二外国语学院原校长周烈，中国社科院西亚非洲研究所政治研究室主任唐志超，云南大学国际关系研究院原院长吴磊，上海外国语大学中东研究所所长丁俊，先后作了题为《处于新十字路口的中东大变局》《百年变局下中国与海湾国家合作双赢》《百年变局下的中东和平与发展》《阿拉伯世界动荡的文化解读》《石油与百年中东的战与和：历史、视角与启示》《中东地区长治久安需以文明互鉴广播和平文化》的主旨发言。中国前驻伊拉克、叙利亚、沙特大使李华新作了点评。复旦大学中东研究中心主任孙德刚主持了主旨发言。

图为论坛现场

王林聪在对论坛作总结发言时表示，本次论坛是一次学术盛会，具有“高、大、深、新”等特点。一是“高”，高端性。主题设计的高端性和出席会议代表的高端性，参加这次研讨会有资深大使、外交家和国内中东研究领域的知名专家，确保了学术会议高质量和高水平。二是“大”，宏观视野和整体意识。着眼于百年变迁史的长时段，大视野，体现了宏观研究的广阔视野。探讨的议题十分广阔，线上的历史专场、理论专场和政策专场，线下探讨了安全、大国、跨域互动等。三是“深”，即达到了一定的理论深度学理高度，尤其是从哲学、国际关系理论、文化理论、安全理论等深入思考中东百年问题。四是“新”，创新点较多，提出了许多新观点、新问题和新思考，实现了学术增量，从而提升了本次论坛的学术价值。他指出，中东百年史是域外大国主导中东的百年，也是中东地区人民艰难追求自主发展道路的百年。第一，区分不同性质的战争是认识中东百年演进的前提。第二，和平是中东地区最稀缺的公共产品，人们期盼并不断追求中东和平。第三，如何破解中东暴力怪圈，需要树立人类命运共同体意识。

孙德刚在对论坛作总结时指出，百年中东战争与和平涉及哲学、历史学、军事学、政治学、社会学等知识，中国中东研究者今后可以从战争的根源、类型、主体、手段和影响等多个层面展开进一步的跨学科研究，形成中国中东研究知识体系与话语体系，丰富中国中东学的内涵。

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