联合国粮食及农业组织副总干事玛丽亚·海伦娜·塞梅多日前在接受新华社记者书面采访时表示，联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第一阶段会议15日在中国昆明落幕，与会各方承诺制定和实施“2020年后全球生物多样性框架”，该框架“将在下一个十年指导我们的行动，会议具有里程碑意义”。

塞梅多说，这次会议是在地球面临气候变化、生物多样性损失以及污染三重危机的情况下召开的，“是一个通过重申政治意愿、强化多边合作、优化协同和把所有利益攸关方包括进来以加强全球生物多样性治理的机会”。

塞梅多表示，这次会议是对全球性挑战做出紧急反应的重要契机。这些挑战包括生物多样性和生态系统退化导致的粮食不安全、贫困和不平等日益加剧。

塞梅多提到，粮农组织去年7月份与生物多样性大会共同主办了“粮食和农业对‘2020年后全球生物多样性框架’作用”的全球对话，该对话的参与者包括农业粮食系统以及环境领域的政府机构、科学家、农民、私营部门和民间社团，对话提出了运用政策和市场等力量促进生物多样性友好行为和方法，强调把“2020年后全球生物多样性框架”与全世界的农民、渔民、牧民、林业工作者等及当地社区的日常生活联系起来。

她说，生物多样性是粮食安全、生产力、营养和生计的支柱，能够让农业粮食体系更高效、更包容、更有韧性，保护生物多样性将是对实现可持续发展目标的重大贡献。只有通过合作、协同等方式共同努力，人们才能找到方法来逆转当前惊人的生物多样性丧失势头，才能通过创新方式改变游戏规则，才能通过政策来让农业粮食体系更可持续也更绿色。

塞梅多说，粮农组织还和联合国环境规划署一起共同领导着“联合国生态系统恢复”十年计划，它是促进“2020年后全球生物多样性框架”实施的重要机会。

在谈到中国的生物多样性保护时，她说，中国地形复杂、气候多样，这使它具有独特的生态系统、多种多样的物种资源以及丰富的遗传多样性。她说，作为世界上生物多样性最丰富的国家之一，中国对生物多样性有着深刻理解，这在中国传统文化中就得到了体现，比如“人是自然的一部分”“道法自然”等说法。五千多年来，中国农业创造了很多将丰富的自然资源和人类匠心结合起来的良好范例和实践，从而在向当地农村社区提供粮食安全、营养和生计的同时，维持了环境的可持续性，推进了生物多样性保护。

她期待中国继续支持粮农组织的全球重要农业文化遗产系统和其他重要倡议，以便分享中国在保护生物多样性、应对气候危机和管理自然资源等领域的经验和教训——尤其是通过南南合作及三方合作。

(责编：崔译戈、徐祥丽)