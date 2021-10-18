新华社万象10月18日电 通讯：中老铁路承载老挝民众期盼

新华社记者章建华

10月16日，艾丽雅持模型在老挝首都万象火车站与“澜沧号”动车组合影，艾丽雅在中老铁路有限公司新闻部工作。新华社发（凯乔摄）

中老铁路建设项目万象火车站刚刚建成，采用老挝国旗“红、蓝、白”三色涂装的“澜沧号”动车组即运抵火车站，引发老挝民众热烈关注。

“以前无法想象，现在美梦成真。”“打破大山禁锢成为陆联国是老挝民众的心声。”“我已经按捺不住要登上火车的心情了。”“衷心欢迎各位朋友来万象！”“感谢铁路建设者”……老挝网上社区评论热烈。

“中老铁路即将由建设期进入运营期，宣告老挝迈入铁路运输新时期，老挝人民迎来交通运输变革的新时代。”16日参加“澜沧号”动车组交付仪式的老挝公共工程与运输部部长荣沙瓦说。

参与中老铁路建设的老方员工更是翘首以盼，希望早日坐上火车，奔驰在凝结了自己心血的铁路上。

25岁的艾丽雅在中老铁路有限公司新闻部工作，她在“澜沧号”前频频留影成为媒体镜头的焦点。“老中铁路是我和我的同事努力工作的地方，我期待坐上我们公司的火车。我曾在上海留学，通车之后，我要去上海，去拜访老师同学，去观赏黄浦江夜景，当然还要购物吃美食。”

艾丽雅的同事皮雅努的自拍照也上了新闻。“我在老中铁路有限公司工作6年了。我想说我很幸运能同老挝和中国的优秀同事一起工作，我们有一个很棒的团队。”皮雅努说。

“我在铁路上工作4年了，亲眼看着大山中间通隧道、架桥梁，是老中铁路给了我一个更好的生活环境。生活不仅仅是茶米油盐，还有新事物、新文化要去探索。”翻译坎苏对记者说：“如果没有老中铁路，我不会有走出老挝的想法。现在的我就想马上坐上火车，走出老挝到外面去看看。”

27岁的司机兼翻译赛宋本跟随中铁八局在琅勃拉邦湄公河半岛热带无人区工作了两年。“想带着女朋友坐上火车去万象，然后去昆明看母校，去中国更多美丽的地方度蜜月。”

他还想好了以后的生意：“铁路通了，我也要抓住这个难得的机遇做家具生意，让老挝实木家具搭上火车走出国门，走向世界。我要发挥自己的专长，带动亲戚朋友，让大家都能过上幸福美满的日子。”

“太激动了！这是个历史性的时刻。铁路能吸引投资，促进旅游和货运，会帮助老挝摆脱内陆国的交通桎梏。‘一带一路’倡议对于老挝来说是一个黄金机遇。”万象29岁的英语教师桑通对记者说。

中老铁路班纳汉湄公河特大桥下班纳汉村村长宋通的小女儿2019年嫁到了重庆。他说：“两年多没见到孩子了。现在我最大的期待就是坐上火车到中国去看看女儿和外孙。”

“澜沧号”的命名源于老挝的古称澜沧王国和流经中老两国的澜沧江，寓意两国好邻居、好朋友、好同志、好伙伴关系。“老中双方将携手努力，在建设好老中铁路的基础上，运营好、开发好老中铁路，把老中铁路建设成为老中友谊标志性工程，造福两国人民。”荣沙瓦说。

10月16日，皮雅努（左）与朋友在老挝首都万象火车站与“澜沧号”动车组合影，皮雅努在中老铁路有限公司新闻部工作。新华社发（凯乔摄）

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