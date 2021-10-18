人民网讯 中国非洲史研究会成立40周年纪念大会暨“中国非洲史研究：理论与方法”学术研讨会16日在湘潭大学举行。湘潭大学党委副书记廖永安、外交部非洲司公使衔参赞贺红燕、中国社会科学院世界历史研究所党委书记罗文东分别在开幕式上致辞。

廖永安表示，湘潭大学非常重视非洲研究，开创了中国非洲法律学科先河。贺红燕高度评价中国非洲史研究会在过去取得的成就，希望非洲史研究会作为民间智库，为中非关系发展做出自己的贡献。罗文东指出，随着“一带一路”建设的展开，特别是新时代中非关系的提升，非洲研究迎来了最好的时期，希望中国非洲史研究会在广阔的发展空间中做出更具创新意义的研究。

本次年会暨研讨会由中国非洲史研究会主办，湘潭大学法学院、湘潭大学中国—非洲经贸法律研究院共同承办。湘潭大学一直是研究非洲问题的重镇，是我国第一所研究非洲问题的学术机构。为适应中非关系的新发展，湘潭大学成立了非洲法律与社会研究中心、中非经贸法律研究院。

出席本次会议的还有中国驻厄立特里亚、卢旺达原大使舒展，以及来自中国社会科学院、北京大学、清华大学、华东师范大学等40多个科研机构和高等院校的专家学者等共计120余人。

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