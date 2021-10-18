人民网讯 10月16日，由全国日本经济学会、浙江省丽水市人民政府主办，中国社会科学院日本研究所、丽水职业技术学院承办，青田县人民政府、浙江大花园建设研究院协办的全国日本经济学会2021年年会暨“中日乡村振兴比较”学术研讨会及首届“乡村振兴与山水花园城市发展”国际研讨会在浙江省丽水市隆重召开。来自中国、日本、韩国、马来西亚的会员代表、专家学者及媒体代表近200人参加了会议，共同关注生态文明建设、人与自然和谐、中日乡村振兴比较等经济与社会发展问题。

中日友好协会常务副会长、中国前驻日本大使程永华

中日友好协会常务副会长、中国前驻日本大使程永华在开幕式上表示，明年将迎来中日邦交正常化50周年，近半个世纪以来，中日关系取得了举世瞩目的长足发展，已经形成我中有你、你中有我的紧密合作关系。中国已经连续14年稳居日本最大贸易伙伴之位，2021年上半年双边贸易额达到1813亿美元，全年有望创下历史最高纪录，日资对华投资总体寄予厚望。维护和发展中日关系，符合两国人民的根本利益，21世纪是亚洲的世纪，中日分别是亚洲最大的发展中国家和发达国家，双方应该本着维护各自的根本利益和人类的共同利益，本着弘扬和而不同、和衷共济的东亚智慧，坚定排除域外因素干扰，践行真正的多边主义，积极促进区域合作，眼下要推动RCEP生效实施，推进亚太区域一体化进程，共同维护好、发展好亚洲家园和两国事情。

会上，日本驻上海总领事馆副总领事福田高干从三个方面谈了他对中日经济合作的信心。第一，既要对中日经贸合作过程有信心，也要对中国坚持改革开放和高质量发展有信心；第二，从中国的抗击疫情经历来看，感受到中国与日本经济合作关系之深；第三，日本会进一步加深与中国的发展、加大对华投资力度，将挖掘中日新合作和新领域。

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