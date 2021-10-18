新华社北京10月17日电 题：专家解读“海上联合-2021”：体现中俄双方高度战略互信

新华社记者孙鲁明、米思源

中俄“海上联合-2021”军事演习14日在俄罗斯彼得大帝湾附近海空域拉开序幕。这是2012年以来，中俄海军举行的第10次联合演习。军事专家、海军研究院研究员张军社对演习进行了深入解读，“本次演习的时间、科目设置和参演装备都体现了中俄双方高度战略互信，两国海军不断加深相互了解将更好地维护地区安全稳定。”

在全球新冠肺炎疫情依然严峻的背景下，中俄双方举行此次例行性海上联演。张军社认为，中俄两军合作在疫情中逆势前行，体现了中俄双方高度的战略互信，展现了两军关系发展的高水平。

本次联演，中俄双方进行防空、反潜、联合机动、对海目标射击等课目演习，重点就应召反潜与潜艇机动摆脱课题进行演练。“防空、反潜等演练课目，需要双方相互开放舰艇等，这种演习只能在战略互信程度比较高的两军之间进行。”张军社说。

联演中，俄方派出了包括新型导弹护卫舰在内的现役主战舰艇，中方派出了以南昌舰为代表的新型主战舰艇，这也是南昌舰首次出国参加联合军事演习。张军社说：“双方对此次联合军演和两国两军关系发展高度重视，都派出主战装备参加演习，这体现了中俄双方共同维护地区和平稳定的坚定决心。”

这次中俄海上联演的课题是“维护海上战略通道安全”。张军社认为，这说明中俄两国海军演习的性质是防御性的，主要目的是增强中俄两国海军共同应对海上安全威胁、维护地区和平稳定的能力。

自2012年以来，中俄海上联演已经基本实现常态化。张军社认为，通过多年联演的磨合，中俄双方已逐步形成了较为成熟规范的联演组织实施方法，两军联合行动能力不断提高。

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