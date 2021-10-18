新冠疫情之下，为降低病毒传播风险，出售从生鱼片到西式蛋糕等冷藏食品、食材的自动售货机在日本北部地区颇受消费者欢迎，经营者得以拓宽销售渠道。

据日本共同社16日报道，在北海道札幌市一处居民区，鱼类批发商“千叶水产”设立了一台出售去骨鱼肉的自动售货机，销售的鱼类包括三文鱼和鲭鱼，价格从每份300日元到1500日元（约合17元至84.5元人民币）不等。永井昭行（音译）现年49岁，上月底从自动售货机买走一斤三文鱼片。他说：“不用跟人接触就能决定要买什么，挺好的。”

千叶水产先前主要向医院等护理机构以及学校的食堂供应鱼类。由于疫情导致食堂关门，这家鱼类批发商8月推出出售冷藏预处理水产的自动售货机，以便消费者买回家烹饪。

糖果公司“攀登”也在札幌投放多台自动售货机，销售多种需冷藏的西式蛋糕，蛋糕单价500日元（28元人民币）。这家企业先前多向酒店和航食公司供货，受疫情影响，4月开始推出这种自动售货机，如今销售额占到公司总销售额的四分之一。

在北海道港口城市小樽，人们可以从自动售货机买到大约40种冷藏肉类，其中最受欢迎的是可用于当地传统烤肉的羊肉片。

自9月底起，为遵守当地新的防疫规定，札幌一家烤肉店也在店门外摆放多台出售冷冻食材的自动售货机，以方便消费者买回家烤着吃。

日本三电零售冷机系统公司说，截至8月底，它生产的冷藏食品自动售货机几乎遍布日本各地。一名工作人员说：“新冠疫情下，我们希望自动售货机能被许多商家用作一种新的销售途径。”（乔颖）（新华社专特稿）

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