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抗议美国侵犯 委内瑞拉政府中止与反对派对话

2021年10月18日08:54 | 来源：新华网
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　　委内瑞拉政府16日宣布，中止原定17日与反对派在墨西哥举行的对话，以示对美国“粗暴侵犯”一名委内瑞拉代表的抗议。

　　委内瑞拉政府宣布上述决定前数小时，其委任的代表亚历克斯·萨博在非洲国家佛得角被送上美国司法部派出的飞机，引渡至美国受审。

　　在挪威政府斡旋下，委内瑞拉政府与反对派今年8月开始在墨西哥首都墨西哥城对话，以期解决国内政治和经济危机。对话持续数轮，原定17日继续。

　　委内瑞拉政府代表团团长、议会主席豪尔赫·罗德里格斯16日站在一块印有“释放亚历克斯·萨博”字样的背景板前召开记者会，宣布中止对话的决定，并表示这一决定是就美国“粗暴侵犯”萨博表达“最深切抗议”。

　　据法新社报道，萨博拥有哥伦比亚和委内瑞拉双重国籍，受美国前总统唐纳德·特朗普政府制裁，2019年7月被美国司法部以洗钱等罪名起诉，2020年6月前往伊朗途中经停佛得角时被捕。

　　委内瑞拉政府宣称，萨博当时受委政府委托，以外交人员身份前往伊朗，执行人道主义任务。委内瑞拉政府强烈反对美国对萨博的起诉，斥之为意在推动委内瑞拉政权更迭的阴谋。

　　萨博的律师团队以《维也纳外交关系公约》为依据，试图阻止将他引渡至美国，但佛得角法院今年9月驳回上诉，批准引渡。

　　据美联社报道，美国盯上萨博多年，认为他掌握关联委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗的“大量秘密”。特朗普政府把引渡萨博视为“优先事项”，一度派出美国海军舰艇赴佛得角“压阵”。

　　萨博的律师曼努埃尔·平托·蒙泰罗16日说，萨博案在佛得角的法律程序并未完成，此时启动引渡的做法“不合法”。

　　委内瑞拉政府当天发表声明说，引渡萨博是美国政府与佛得角有关部门串通的“绑架”行为，“严重侵犯了一名委内瑞拉公民、外交人员和我国在世界的代表的人权”。

　　马杜罗在2018年5月举行的总统选举中赢得连任。美国不承认这次选举结果，扶持自封“临时总统”的议会主席胡安·瓜伊多。瓜伊多在美方支持下动作不断，然而种种夺权尝试均未成功。

　　特朗普政府对亲马杜罗的个人和企业实施制裁。美国现任总统约瑟夫·拜登上台后没有解除制裁，继续支持委反对派领导人瓜伊多。委内瑞拉政府多次谴责美国制裁严重损害委国内经济。（郜婕）（新华社专特稿）

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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