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担心圣诞现抢购潮　英国消费者提前购物

2021年10月18日08:52 | 来源：新华社
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　　受能源等价格上涨、供应链不稳定等因素影响，英国不少消费者担心年底出现抢购潮，眼下未雨绸缪，提前为圣诞节采购。

　　据英国《泰晤士报》16日报道，成千上万英国民众因为担心自行车、玩具、电子产品等商品在今年圣诞购物季早早脱销，15日甚至专门请假去商店购物。尽管他们较往年“下手”早得多，但仍不能保证买到心仪商品。

　　进口哈利·波特相关商品的伦敦玩具公司说，全部库存眼下已销售一空。由于供应链危机，装载公司3.5万件玩具的船运集装箱行程已被推迟。

　　现年37岁的琳赛·海韦前往哈姆利玩具店为女儿买微型塑料玩偶玩具，却被店员告知没货，“因为供应链出了问题，圣诞节前都不会有库存”。

　　在伦敦市中心摄政街的哈姆利玩具店外，多名购物者表示，他们尽量让自己不恐慌，但仍担心商店库存即将告罄。现年60岁的德布·史密斯退休前就职于公路运输行业。她直言，重型货车司机短缺等危机“实在令人难过”，“我对危机感到担心，但努力不去恐慌。我们想要确保过一个美好的圣诞节，因为我们去年圣诞节过得不怎么样”。

　　现年31岁的汉娜·摩根斯在布里斯托尔大学任职。她说，虽然自己并不担心圣诞节购物的事情，但她的母亲已经“开始恐慌”。“她有三个孙辈，她确实开始忧心忡忡，”摩根斯说，“我认为这个圣诞节重点是家人团聚，而不是在买礼物上乱花钱。随着物价上涨，人们可能无论如何也大方不起来。”（王鑫方）【新华社微特稿】

(责编：徐祥丽、刘洁妍)

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