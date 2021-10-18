人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

俄罗斯太空电影拍摄组返回地球

2021年10月18日08:52 | 来源：新华社
小字号

　　搭载俄罗斯一名宇航员和两名电影工作者的俄“联盟”号载人飞船17日返回地球。两名电影工作者在国际空间站停留了12天，拍摄一部太空题材电影。

　　据俄罗斯卫星通讯社报道，莫斯科时间17日7时35分（北京时间17日12时35分），演员尤利娅·佩列西尔德、导演克利姆·希彭科和宇航员奥列格·诺维茨基乘坐的“联盟MS-18”号飞船经过3个多小时飞行后，在哈萨克斯坦着陆。

　　“着陆了! 欢迎回家！”俄罗斯航天局在社交媒体推特上发文，并对着陆过程直播，称三人感觉良好。

　　本月5日，现年37岁的佩列西尔德和38岁的希彭科由俄宇航员安东·什卡普列罗夫护送，一同搭乘“联盟MS-19”号飞船飞往太空，进入国际空间站。

　　两名电影工作者此行是为了拍摄故事片《挑战》。影片大部分剧情和预算尚未公开。媒体报道，影片讲述由佩列西尔德扮演的外科医生赶到空间站，拯救一名急需手术的宇航员。

　　在国际空间站执行任务的俄宇航员为电影摄制提供帮助。据美联社报道，在空间站已经生活了6个多月的诺维茨基扮演生病的宇航员。什卡普列罗夫等其他宇航员也在影片中客串。

　　历时12天的拍摄结束后，两人由诺维茨基护送返回地球，什卡普列罗夫则继续留在空间站执行任务。影片联合制片人康斯坦丁·恩斯特告诉法新社记者，电影摄制组会记录飞船着陆过程，计划用到影片中。

　　依照俄罗斯方面说法，这是电影史上首次有专业演员在太空拍片。

　　此次太空之行遭遇波折。搭载三人飞往太空的载人飞船5日在与国际空间站俄罗斯舱段的“黎明”号小型试验舱对接时，自动对接系统出现故障。根据地面飞行控制中心指令，什卡普列罗夫手动完成对接，三人进入空间站的时间比原先预计的晚了近一小时。

　　美国国家航空航天局一名发言人告诉俄罗斯塔斯社，俄飞行控制人员15日对准备运送摄制组返回地球的飞船测试时，飞船推进器意外启动，导致空间站运行不稳定，情况持续约30分钟，但返程按计划执行。

　　一些批评人士说，飞往太空拍摄电影耗资高昂，这些费用原本可以更好地用于研究。

　　俄航天局则表示，拍摄这部电影旨在吸引更多年轻人关注航天领域。（刘曦）（新华社专特稿）

(责编：徐祥丽、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部