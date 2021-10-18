搭载俄罗斯一名宇航员和两名电影工作者的俄“联盟”号载人飞船17日返回地球。两名电影工作者在国际空间站停留了12天，拍摄一部太空题材电影。

据俄罗斯卫星通讯社报道，莫斯科时间17日7时35分（北京时间17日12时35分），演员尤利娅·佩列西尔德、导演克利姆·希彭科和宇航员奥列格·诺维茨基乘坐的“联盟MS-18”号飞船经过3个多小时飞行后，在哈萨克斯坦着陆。

“着陆了! 欢迎回家！”俄罗斯航天局在社交媒体推特上发文，并对着陆过程直播，称三人感觉良好。

本月5日，现年37岁的佩列西尔德和38岁的希彭科由俄宇航员安东·什卡普列罗夫护送，一同搭乘“联盟MS-19”号飞船飞往太空，进入国际空间站。

两名电影工作者此行是为了拍摄故事片《挑战》。影片大部分剧情和预算尚未公开。媒体报道，影片讲述由佩列西尔德扮演的外科医生赶到空间站，拯救一名急需手术的宇航员。

在国际空间站执行任务的俄宇航员为电影摄制提供帮助。据美联社报道，在空间站已经生活了6个多月的诺维茨基扮演生病的宇航员。什卡普列罗夫等其他宇航员也在影片中客串。

历时12天的拍摄结束后，两人由诺维茨基护送返回地球，什卡普列罗夫则继续留在空间站执行任务。影片联合制片人康斯坦丁·恩斯特告诉法新社记者，电影摄制组会记录飞船着陆过程，计划用到影片中。

依照俄罗斯方面说法，这是电影史上首次有专业演员在太空拍片。

此次太空之行遭遇波折。搭载三人飞往太空的载人飞船5日在与国际空间站俄罗斯舱段的“黎明”号小型试验舱对接时，自动对接系统出现故障。根据地面飞行控制中心指令，什卡普列罗夫手动完成对接，三人进入空间站的时间比原先预计的晚了近一小时。

美国国家航空航天局一名发言人告诉俄罗斯塔斯社，俄飞行控制人员15日对准备运送摄制组返回地球的飞船测试时，飞船推进器意外启动，导致空间站运行不稳定，情况持续约30分钟，但返程按计划执行。

一些批评人士说，飞往太空拍摄电影耗资高昂，这些费用原本可以更好地用于研究。

俄航天局则表示，拍摄这部电影旨在吸引更多年轻人关注航天领域。（刘曦）（新华社专特稿）

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