海外网 毛 莉 吴正丹

东京奥运会与即将召开的北京冬奥会，让体育在国际人文交流中的热度不减。“我在中国当大使”栏目组给巴基斯坦驻华大使莫因·哈克的采访提纲中，“体育”是关键词之一。

走进巴基斯坦驻华大使馆，栏目组的目光即刻被大厅里的体育元素吸引——一个黑白相间的足球摆放在玻璃展示柜正中央，被巴基斯坦地理风情画册与金光闪闪的大小奖杯环绕，格外醒目。当栏目组问这个足球的来历时，使馆工作人员自豪地说：“足球是‘巴基斯坦制造’的明星产品，巴基斯坦锡亚尔科特被称为‘世界足球生产之都’，世界上大约70%足球都产自这里。”

自1982年西班牙世界杯首次使用巴基斯坦制造的“探戈”足球，锡亚尔科特的手工缝制足球就走到了国际足坛聚光灯下。2018年，在首届进博会上，以主宾国身份亮相的巴基斯坦专门展出当年俄罗斯世界杯比赛用球“电视之星”，为巴基斯坦制造的体育用品代言。

对哈克大使来说，体育是经贸合作的桥梁，更是人文交流的纽带。东京奥运会期间，巴基斯坦驻华大使馆官方微博为中国运动员持续刷屏，与14多亿人共享中国奥运健儿的胜利喜悦。乒乓球女团决赛中国队夺魁，使馆微博发文祝贺中国在此项奥运赛事中“四连霸”；女子标枪中国选手拔得头筹，使馆微博发文称赞亚洲人首次摘下这枚奥运金牌，称其为“历史性胜利”。同亿万中国人一样，哈克大使也守候在电视机前为中国体育健儿助威。大使连比带划地回忆起他观看杨倩勇夺东京奥运会首金的场景：“当杨倩准备打出最后一枪时，她全神贯注、闭上双眼，我的心一下子揪了起来，一个劲儿为她加油。枪声响起，首金射落！这一幕我至今难忘。”他对北京冬奥会更满怀期待，“大家都还记得2008年北京奥运会。在我心里，那是最好的一届奥运会，相信北京冬奥会也将是一场盛会。”

哈克大使希望通过体育这条纽带，将巴中两国人民的心越拉越近，让两国关系越来越有人情味儿。大使介绍，今年为庆祝两国建交70周年举办的系列活动大多聚焦人文交流项目，“愿巴中友谊深深扎根于两国人民尤其是年轻一代心中”。

(责编：杨光宇、胡永秋)