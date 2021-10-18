莫因·哈克

巴基斯坦和中国是全天候战略合作伙伴，是“铁哥们儿”。在中国共产党成立100周年、巴中建交70周年之际，巴基斯坦以主宾国身份参加第28届北京国际图书博览会具有特殊意义。

文学是生活的“晴雨表”。思想与文字的力量，改变了人类社会，塑造了历史进程。美的表现形式有很多种，而书籍里那些以优美文字表达的深邃思想最具魅力。文学超越了种族、语言和民族界限，反映出全人类的共同愿望。所有伟大国家和社会都从书籍里寻求智慧与启迪。

文学作品和作家在进一步深化巴中友谊和构建巴中命运共同体方面具有独特作用。巴中文化有着天然亲近感。两国文学是亚洲价值观的体现，也是两国传承历史文明、彰显包容精神的载体。两国文化界的友好往来有深厚历史基础。1965年，在巴中文化交流协定的框架下，两国首次签署年度文化交流执行计划，在文化、艺术等领域扩大了双边交流。

目前两国政府正在加紧努力，扩大双边文学交流，进一步拉近民众之间的距离。令人欣慰的是，巴中文学联系不断加强。今年，首届巴中文学论坛成功举办，巴基斯坦文学院与中国作家协会达成了合作协议。巴中还签署了关于经典著作互译出版的备忘录，这将推动两国人民走得更近，帮助人们从巴中古典文学中汲取精神力量。

两国文化交流应保持良好势头，鼓励两国学生、学者、艺术家密切互动。学者和艺术家是文化交流的真正使者，他们的友好往来将有利于继续深化巴中友谊、推动两国人民共同进步和发展。

（作者为巴基斯坦驻华大使）

(责编：杨光宇、胡永秋)