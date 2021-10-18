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巴基斯坦驻华大使莫因·哈克近照。

海外网 付勇超摄

2021年对中国和巴基斯坦意义不同寻常，这一年既是中国共产党成立100周年，也是中巴建交70周年。“很高兴以驻华大使身份在中国庆祝这两件大喜事。”巴基斯坦驻华大使莫因·哈克近日接受人民日报海外网专访时表示，巴基斯坦非常钦佩中国共产党在中国经济社会发展中发挥的引领作用，“巴基斯坦能从中国的发展中借鉴很多经验”。

“新疆是个好地方”

哈克来华前阅读了大量关于中国的书籍。不过，纸上得来终觉浅，哈克2020年来华后，在遵守防疫规定前提下走访大江南北，发现一个个鲜活的中国故事。“中国地大物博，我几乎每月都会去不同省市看看。”哈克说，“中国已全面建成小康社会，我走访的省市越多，就越觉得中国这个成就了不起。上海、成都、重庆、青岛、湘潭……不同城市各有特色，但都发展得很好。”

回想几个月前的新疆行，哈克说：“新疆喀什地区与巴基斯坦接壤，连接起古丝绸之路的重要通道。新疆是个好地方，基础设施完善、社会安定、文化多样。”新疆之行，哈克最难忘的是走进当地普通人的家，一位维吾尔族父亲和他聊起“儿女经”：希望女儿长大当建筑师，儿子成为警察。“新疆人民对生活充满希望，给我留下了深刻印象。一些西方媒体抹黑新疆的报道是不真实的。”哈克表示。

亲眼看到中国人越过越红火的日子，哈克深刻认识到中国共产党何以历经百年而不衰：“中国共产党是一个真正以人民为中心的政党，重视改善人民住房、教育、健康、就业等条件，为人民创造美好生活，巴基斯坦需要向中国学习。”

“继续加强双边贸易投资”

在中国欣欣向荣的发展图景中，哈克看到了巴基斯坦的机遇。“在中国，不论我走到哪里，都会与当地企业家见面。”哈克表示，“要继续加强双边贸易投资。”让香甜软糯的巴基斯坦芒果走进更多中国家庭，是很多巴基斯坦人的心愿。芒果在巴基斯坦有“水果之王”美誉，是该国出口创汇的主要水果之一，出口100多个国家和地区。不过，由于运输等因素制约，巴基斯坦芒果过去在中国市场并不多见。今年6月，中国首次通过货运包机进口的巴基斯坦芒果运抵兰州；8月，著名的乔萨芒果亮相上海……看到巴基斯坦芒果在中国销路越走越宽，哈克格外高兴。

哈克说，中国已连续多年成为巴基斯坦最大投资来源国和最大贸易合作伙伴。2020年实施的巴中自贸协定第二阶段议定书成效显著，越来越多巴基斯坦对华出口商品享受零关税。今年上半年，尽管受到疫情影响，巴对华出口却逆势上扬。“希望今年巴基斯坦对华出口突破30亿美元，这对双边经贸关系发展具有历史性意义。”哈克说。

中巴合作越往前走，给巴基斯坦人民带来的福祉就越多。备受瞩目的中巴经济走廊是“一带一路”先行先试示范项目，已累计为巴基斯坦带来254亿美元直接投资，高峰时为巴创造7.5万个就业岗位，帮助巴新增5200兆瓦电力，886千米国家核心输电网，510公里高速公路……“巴中经济走廊深刻改变了巴基斯坦。”哈克举例说，巴基斯坦历史上深受电力短缺困扰，这条走廊通过很多能源项目帮助巴基斯坦摆脱能源危机。走廊目前聚焦产业、科技、农业、社会民生等领域合作，将更好造福两国人民。

“非常感激中国伸出援手”

在外交生涯中，哈克与很多中国人结下了深厚友谊。哈克曾任巴基斯坦常驻联合国教科文组织代表，和中国同事的合作给他留下了很多美好回忆。“中国是联合国教科文组织各项倡议和行动强有力的支持者，我在联合国教科文组织工作时经常和中国同事就文化遗产保护、女童受教育权保护等展开合作。”哈克说。

今年是新中国恢复在联合国合法席位50周年，这50年正是中国不断为世界作出贡献的50年。“1971年中国重返联合国那一刻，世界政治就永远改变了。”哈克表示，“自此，中国在国际舞台扮演越来越重要的角色，在维护世界和平安全、应对气候变化等广泛领域发挥积极作用。巴中两国都坚定维护多边主义，我们很自豪能与中国合作。”

面对新冠肺炎疫情，中国推动抗疫国际合作的理念与行动让哈克印象深刻。中国已向100多个国家和国际组织提供了14亿多剂新冠疫苗，极大提升了疫苗在发展中国家的可及性和可负担性。“目前，巴基斯坦超90%新冠疫苗来自中国，每月都有中国疫苗运往巴基斯坦。在中国帮助下，巴基斯坦还实现了新冠疫苗本地化生产。”哈克说，“我们非常感激中国伸出援手，为巴基斯坦抗疫提供了至关重要的支持。在促进抗疫国际合作方面，中国展现出强大领导力。”

(责编：杨光宇、胡永秋)