□ 高 乔

近来，美国又在亚太地区忙着“拉小群”了。先是美国、英国、澳大利亚宣布建立“三边安全伙伴关系”，开展核潜艇合作；再有美国、日本、印度、澳大利亚四国领导人进行“四国机制”首次线下会议，声称加强海洋安全、网络安全等多领域合作；近日，四国又在孟加拉湾启动“马拉巴尔”联合军演第二阶段。美国在亚太地区拉帮结派“组团秀肌肉”，军事合作程度不断升级，搅乱地区局势。

美国为什么热衷在亚太地区频频搞事情？细查美国组建“小圈子”的系列举动，不难发现，这些“小圈子”都绕不开一个共同假想敌——中国。美国一直在针对“外部敌人”的过程中稳固霸权。2017年，特朗普为推进“印太战略”，重启沉寂多年的美日印澳“四国机制”。之后，美日印澳四国“小圈子”一直“小动作”不断。2020年，美日印澳首次举行“四国机制”联合军演，“马拉巴尔”军演地点从印度洋延伸至西太平洋，军演升级趋势愈演愈烈；军演内容包含海上联合作战、空中作战、实弹射击、海上补给、海上拦截行动，针对中国的意味越来越浓。打着促进“自由开放的印太区域”旗号的“四国机制”，不断渲染“应对中国挑战”的军事竞争氛围，美国打造亚太版“小北约”的意图昭然若揭。美国以他国为假想敌，借意识形态拉帮结派，胁迫地区国家选边站队，在亚太地区搅弄风云，暴露了其根深蒂固的零和博弈逻辑和冷战思维。

深究美国频频“秀肌肉”的背后逻辑，可以看出美国维护其在亚太地区战略优势地位的目的。从美国奥巴马政府的“亚太再平衡”战略，到特朗普政府的“印太战略”，美国有意在亚太地区打造类似北约、带有明显排他色彩的军事组织。近年来，美国不仅加强与日本、澳大利亚等传统军事盟友的双边关系，升级与印度的军事合作程度，还大力推动将地区伙伴的双边合作连点成面，实现“网络化区域建设”。日渐活跃的美日印澳“四国机制”和新建立的美英澳“三边安全伙伴关系”正成为美国推进“印太战略”的羽翼。

可笑的是，美国从阿富汗的仓皇撤军刚刚让北约盟友体会了什么是“美国的承诺”，美国甘冒破坏核不扩散机制的风险向澳大利亚出售核潜艇的做法，又让法国等欧洲盟友见识了美国自私自利的真面目。美国一边大肆宣扬“自由开放”“共同价值观”，声称要维护“基于规则的国际秩序”，一边赤裸裸地大搞核扩散，在亚太地区加强军事部署，危害国际和平与安全。美国煽动军事冲突对抗、漠视国际责任担当的言行，已将“美国优先”“双重标准”的霸权逻辑展露无遗。美国的亚太地区盟友伙伴，还要对美国主导的“小圈子”抱有美好幻想吗？

面对抗击疫情和经济复苏的共同挑战，亚太地区人民需要的是增长和就业，而不是潜艇和火药。中国不仅是亚太地区经济增长的主要发动机，也是地区和平稳定的坚定维护者，“一带一路”倡议的重要合作伙伴和重要受益对象就是周边国家，美国渲染的“中国挑战”“中国威胁”，在现实面前不攻自破。美国为维护自身霸权和一己私利，企图在亚太地区大搞封闭、排他、针对他国的“小圈子”，搅乱亚太局势，威胁亚太和平发展。这种行为违背时代潮流，与地区国家愿望背道而驰，不得人心，注定不会得逞。

(责编：杨光宇、胡永秋)