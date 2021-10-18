赵尹凡

俄罗斯外长拉夫罗夫近日表示，俄罗斯和伊朗一致认为，在奥地利首都维也纳举行的伊朗核问题全面协议相关谈判进程应尽快恢复。美国国务院也发表声明称，美国国务卿布林肯日前与拉夫罗夫通电话，讨论伊核协议问题与双边关系，双方认同美伊迅速恢复履行伊核协议的重要性。

出现积极信号

近来，搁置已久的伊核协议谈判似乎迎来新的转机。伊核协议相关方代表纷纷表示，愿意重启维也纳会谈。

据路透社莫斯科报道，近日，伊朗外长阿卜杜拉希扬与俄罗斯外长拉夫罗夫在莫斯科会谈时称，旨在恢复伊核协议的谈判将很快在维也纳重启。

国际文传电讯社援引阿卜杜拉希扬的话报道称，德黑兰收到了华盛顿再次对实施伊核协议感兴趣的“信号”。

此前，美国总统拜登在第76届联大一般性辩论发言中作出相关表态，表示愿意重返伊核协议、解除对伊制裁，同时强调会竭尽全力阻止伊朗获得核武器。

2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议并重启对伊制裁。为寻求反制，2019年5以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。今年4月，伊核协议相关方会谈在维也纳举行，讨论美伊恢复履约问题。但由于美伊分歧严重以及伊朗政府更替，会谈从6月中断至今。

仍存明显分歧

据伊媒报道，近日伊朗外长阿卜杜拉希扬在接受采访时表示，美国需要解冻部分因美国制裁而被冻结的伊朗海外资产，以显示现任美国政府与上任政府的不同、并有重回伊朗核问题全面协议的“真正意愿”。

9月初，伊朗新任总统易卜拉欣·莱希在就职之后的首次电视讲话中表示，伊核协议谈判已提上日程。他强调，伊朗参与对话的目的是解除胁迫性制裁，对话的核心是维护伊朗人民利益。

英国《金融时报》认为，在莱希面对的所有问题中，伊核协议是其迫切需要处理的“最大的问题”之一。有分析指出，通过重启伊核协议，伊朗国内企业的经营、资金周转等问题将能得到一定的解决，伊朗将有机会卖出更多石油，缓解经济压力。

“横亘在美伊之间的问题仍是‘谁先走第一步’。美伊之间互不信任，双方在‘是伊朗先恢复履约，还是美国先取消对伊制裁’这一关键问题上，未能达成一致意见。”西北大学中东研究所副教授王晋在接受本报采访时分析称，美国忌惮伊朗的核技术以及在中东地区的号召力，因而试图重改伊核协议，以便全面遏制伊朗的地区影响力。但伊朗方面的立场是只谈相关核问题。

需要真诚对话

9月上旬，国际原子能机构总干事格罗西在与伊朗原子能组织新任主席穆罕默德·伊斯拉米举行会晤后表示，这次访问非常重要，表明国际原子能机构与伊朗必须一起努力、拓展合作。

路透社评论称，格罗西与伊斯拉米的这场会晤标志着伊核问题僵局得到一定程度的缓解，为未来美国和伊朗重启谈判铺平了道路。

“国际社会希望继续把伊核协议作为解决伊朗核问题的一条合理路径。”王晋指出，伊核协议具有重要意义，既是巩固国际核不扩散体制的一项重大成果，也是捍卫国际多边主义的一项外交成果。

但不少分析认为，美伊分歧之下，伊核协议的重启之路仍然面临诸多难题。

“目前，国际社会发出很多积极信号，但由于美伊之间立场差距太大，重启协议还面临很多困难。”王晋认为，美伊之间需要真诚的对话。美方应彻底纠正对伊“极限施压”的错误政策，全面解除所有对伊非法制裁及对第三方“长臂管辖”措施，推动谈判早日重启并取得成果。同时，国际社会也应为美伊互动创造更好氛围、提供更多条件。

(责编：杨光宇、胡永秋)