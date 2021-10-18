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《自然》刊发研究论文称——

澳森林火灾产生影响超出之前评估

2021年10月18日05:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报堪培拉10月17日电  （记者陈效卫）国际学术期刊《自然》近日刊发的两篇研究论文称，澳大利亚2019年9月至2020年3月发生的大规模森林火灾产生影响超出之前评估，所排放的二氧化碳是之前评估的两倍多，同时释放的大量气溶胶导致数千公里外的海洋大面积赤潮。

　　荷兰空间研究中心的范德维尔德及其同事在其中一篇论文中指出，根据新的卫星测量数据推算，仅2019年11月至2020年1月的3个月，火灾引起的碳排放量就多达7.15亿吨。这一数据是之前基于5个不同清单估算值的两倍多，比澳大利亚正常年份的火灾和化石燃料排放总量高出80%。

　　气溶胶是悬浮在气体介质中的固态或液态颗粒所组成的气态分散系统，可悬浮在大气中长达数月甚至数年之久，能够通过提供可溶性形式的氮、磷、铁等元素加快海洋浮游生物的生长。《自然》同期发表的由美国杜克大学、普林斯顿大学研究团队合作的论文显示，从2019年12月到2020年3月，处在火灾下风处的南太平洋出现浮游植物大量繁殖，从而导致面积相当于撒哈拉沙漠的赤潮的出现。


　　《 人民日报 》（ 2021年10月18日 17 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

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