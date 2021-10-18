本报记者 刘 慧

在泰国曼谷的一个社区里，人们在一辆蓝色巴士前排起长队，等待接种新冠疫苗。人们依次登上巴士，登记个人信息后接种疫苗，然后下车观察等候。

这是曼谷市政府近期开设的“疫苗巴士”。数辆经过改造的巴士每天深入各个社区，为老年人、孕妇等不便前往疫苗接种点的群体提供就近接种服务。据曼谷市长阿萨文介绍，每辆巴士配备了3名医务人员及一至两名其他工作人员。

今年4月起，为防控疫情，泰国政府对曼谷等高风险地区实施严格的封锁措施，同时加快疫苗接种。近期，随着疫情形势趋缓，政府希望有条件地向外国游客开放部分地区，通过恢复旅游业拉动经济复苏。阿萨文表示，只有在至少70%的市民完全接种疫苗、新增确诊病例和住院率下降的前提下，才会考虑向外国游客开放。为早日实现70%的疫苗接种率，“疫苗巴士”计划应运而生。

据了解，为提高疫苗接种效率，曼谷各区的办事处事先会对当地待接种疫苗人口等情况进行摸底，根据实际情况安排“疫苗巴士”到有需要的社区提供服务。各社区也可以联系相关机构，帮助协调“疫苗巴士”。如遇紧急情况，“疫苗巴士”可被快速部署到疫情高风险地区。

58岁的曼谷市民马纳特腿脚不便，“疫苗巴士”为其就近接种疫苗提供了极大便利。他说：“我目前已经接种了一剂疫苗。有了‘疫苗巴士’，接种疫苗方便多了。”家庭主妇苏潘妮因为要照顾孩子，很难抽出时间去打疫苗。她说，当社区工作人员通知可以就近到“疫苗巴士”接种疫苗时，她非常高兴。

阿萨文表示，“疫苗巴士”可以快速进入社区，为当地民众提供了很大便利，同时也降低了病毒通过公共交通工具传播的风险，受到民众普遍欢迎。

（本报曼谷10月17日电）

《 人民日报 》（ 2021年10月18日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)