本报记者 谢佳宁

古巴政府近日批准成立首批35家中小微企业，涵盖食品生产、制造业、回收等经济领域。分析认为，放开中小微企业经济活动，有助于解放生产力，对古巴经济中长期发展产生积极影响。

古巴正致力于经济转型，努力应对新冠肺炎疫情和美国经济封锁带来的挑战。今年8月，古巴颁布法律，规定中小微企业的性质可以为国有、私营或混合型企业；同时规定了不同规模企业的员工人数限制，微型企业为1到10人，小型企业为11到35人，中型企业最多可雇用100名员工。古巴国民议会表示，法律的出台为中小微企业发展提供了指导，有助于它们更好地融入国家经济。

本次获批成立的企业中私营企业占比较高，这一变化引发外界广泛关注。古巴从2010年起逐步放开私营经济，去年10月首次允许私营经济从业者参与进出口贸易活动。如今，政府允许公民自己创办企业，并认可了私营企业的法律地位，被认为是古巴开放经济的又一重大举措。古巴商业发展顾问奥尼尔·迪亚斯表示，个体经营者已经占到古巴劳动力的33%以上，现在他们有了更多选择，能够在更广泛的领域开展工作。

古巴经济计划部长亚历杭德罗·希尔强调，随着中小微企业合法化和国有企业拥有更大自主权，古巴经济将迎来转型。“这是经济发展进入新阶段、走向多元化的起点。一系列改革措施将促进就业，实现经济复苏。”

（本报墨西哥城10月17日电）

《 人民日报 》（ 2021年10月18日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)