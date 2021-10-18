本报记者 沈小晓

埃及新能源与可再生能源管理局主席哈亚特日前表示，以风力发电场为主体的苏伊士湾新能源基地预计将于2023年投入使用，发电量可达2500兆瓦，将进一步助力埃及实现能源转型目标。

目前，埃及每年可再生能源发电量为6000兆瓦，占全部能源发电量的18%。根据埃及《2035年综合可持续能源战略》，到2022年，埃及20%的电力供应将来自可再生能源，到2035年这一比例将提高至42%。为实现这一目标，埃及政府在苏伊士湾和尼罗河沿岸划定了约7800平方公里土地，用于风电项目发展，预计全部投入使用后，该国每年可再生能源电力产能将得到大幅提升。

为促进可再生能源市场发展，埃及在《可再生能源法》指导下引入多项发展计划，包括竞争性投标、上网电价、第三方独立主体参与等。埃及规划与经济发展部数据显示，截至2020年底，埃及在电力和可再生能源领域已完成416个项目，累计投资约956亿埃镑（1美元约合16埃镑）。2019至2020财年，埃及投资约336亿埃镑兴建了194个项目，在建项目包括苏伊士湾新能源基地、位于阿斯旺省的本班光伏产业园和位于红海省的380兆瓦风电场等。此外，埃及正在制定本国氢发展综合战略，计划与多方开展氢能领域合作，投资40亿美元用于发展绿氢项目。

近年来，埃及政府接连出台吸引外资政策，对电力、能源等领域的投资项目给予关税优惠，并与一些机构签署融资协议，为可再生能源发展提供资金和技术支持。2017年，欧洲复兴开发银行和绿色气候基金批准了埃及可再生能源融资框架。2018年底，亚洲基础设施投资银行批准向埃及提供2.1亿美元债务融资，用于建设11座光伏发电站。2020年10月，埃及在伦敦证券交易所首次发行主权绿色债券，收益将用于投资可再生能源等绿色项目。

中国企业积极与埃及开展可再生能源合作。中埃可再生能源实验室成功产出埃及本土制造的第一块光伏太阳能电池板；本班光伏产业园186兆瓦光伏发电项目由中企承建并参与融资；双方企业还就埃及500兆瓦分布式光伏电站项目等签约合作。分析认为，发展可再生能源将增加埃及与中国等世界主要经济体合作的机会，有利于埃及在后疫情时代更好地实现经济和社会可持续发展。

（本报开罗10月17日电）

《 人民日报 》（ 2021年10月18日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)