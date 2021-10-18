本报记者 尚凯元

日前，在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会生态文明论坛上，亚洲开发银行（亚行）发布了报告《中国的绿色发展：中国与亚行与时俱进的合作伙伴关系》。亚行驻华首席代表冯幽兰在接受本报记者专访时表示：“亚行选择在大会背景下发布这份报告，高度肯定中国在可持续发展和生态恢复方面付出的努力和取得的成绩。”

报告显示，2011年—2020年间，亚行对华融资项目中有92%用于支持环境可持续发展。“我们在多个领域支持中国绿色发展，包括可再生能源发展、污染防控、湿地保护、水资源管理、生物多样性保护、绿色城市发展和乡村振兴等。”冯幽兰表示，“借助这些主题成功实施的项目，亚行可以向其他发展中国家展示中国的重要经验、创新方法和政策等，促进亚太地区绿色发展。”

冯幽兰表示，中国推进生态文明建设的经验值得其他国家借鉴。比如，中国将更多生物多样性关键地区纳入保护范围，加强生物多样性法制建设。“中国将生态文明理念和生态文明建设写入宪法，反映出中国实现环境可持续发展的决心。这样的承诺对达成目标至关重要，值得其他国家借鉴。”

生态文明论坛期间，冯幽兰主持了“自然资本与自然投资转型”议题的对话交流。“生物多样性保护是亚行与中国未来5年伙伴关系的一个重要内容。”冯幽兰说，亚行正加入中国保护生态系统和生物多样性的努力，通过有针对性的行动，改善自然资源的管理，特别是对湿地和自然资本的利用。在长江经济带和黄河下游绿色生态走廊，亚行与中国的合作重点是推进生态系统保护、建设综合交通走廊等。

生态文明论坛上，亚行还分享了将于2022年启动的“区域自然资本实验室”项目进展。该实验室由亚行与中国科学院、美国斯坦福大学合作创建，提供了一个数字平台，供各方分享生物多样性和生态系统评估方法，从而促成更合理的投资决策。“自然资本实验室已筹备多年，是亚行与中外专家合作的结果，我们很自豪能在昆明启动这一重要行动。”据了解，该实验室将在评估自然系统价值、加强政策监管工具、推动创新融资机制、建立合作伙伴关系等领域展开工作。

“中国生物多样性保护政策成功支持了多项‘爱知目标’的实现，在为生态系统保护提供基本服务、生态系统恢复、国家生物多样性战略和行动计划的制定等方面取得了令人称道的成绩。”冯幽兰认为，此次大会上中国宣布的构建碳达峰、碳中和“1+N”政策体系、成立昆明生物多样性基金等，“为实现全球生物多样性目标注入强大动力”。

《 人民日报 》（ 2021年10月18日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)