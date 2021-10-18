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匈塞铁路匈牙利段举行奠基仪式

2021年10月18日05:12 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社匈牙利基什孔豪洛什10月16日电  （记者袁亮）匈塞铁路项目匈牙利段奠基仪式15日在匈南部城市基什孔豪洛什举行。匈牙利创新与科技部长帕尔科维奇，塞尔维亚建设、交通和基础设施部长莫米罗维茨，中国驻匈牙利大使齐大愚现场参加仪式。

　　中国国家发展改革委副主任宁吉喆在视频致辞中表示，匈塞铁路是中国—中东欧合作的旗舰项目，将促进匈塞两国与欧洲其他地区互联互通，助力两国打造地区交通物流枢纽，推动欧洲基础设施建设和沿线地区经济发展，对共建“一带一路”倡议与欧洲发展战略对接、深化中欧互利合作具有重要意义。

　　帕尔科维奇说，铁路的升级与改造将是匈牙利未来交通发展的重点，匈塞铁路匈牙利段是政府的重点投资项目之一。匈塞铁路有助于将匈牙利打造成地区交通、物流枢纽，进一步促进欧洲与中国的经贸往来。

　　匈塞铁路全长350公里，是中国—中东欧国家合作的标志性项目，也是中国铁路技术和装备与欧盟铁路互联互通技术规范的对接。


　　《 人民日报 》（ 2021年10月18日 03 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

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