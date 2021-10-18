本报记者 曲 颂

10月14日，中国政府援助布隆迪的50万剂国药新冠疫苗运抵布经济首都布琼布拉国际机场。据介绍，疫情发生以来，中方率先向布方捐赠了9批医疗物资，并建立对口医院合作机制，加强多种形式的卫生合作。布卫生部部长恩迪库马纳感谢中方一直以来对布抗击疫情提供有力支持和慷慨援助。世界卫生组织驻布隆迪代表克雷斯平说，中国国药疫苗已通过世卫组织紧急使用认证，其安全性、有效性得到广泛认可，中国一直积极向其他国家提供疫苗援助，为全球团结抗疫作出了积极贡献。

10月14日，中国援助的疫苗抵达伊拉克。出席交接仪式的伊拉克卫生部公共卫生司司长里亚德表示，这批疫苗的到来将提升伊拉克的疫苗接种水平和能力，中国在向世界各国供应疫苗、推动疫苗公平分配方面发挥了重要作用。

10月14日，中国政府援助柬埔寨的科兴新冠疫苗运抵金边国际机场。柬卫生部国务秘书约桑巴表示，中国疫苗能够提供非常有效的保护力，为柬埔寨经济社会活动的恢复带来信心。“这批疫苗再次证明了柬中友谊坚不可摧。鉴于柬埔寨较高的疫苗接种率，我们有信心在今年年底前对已经接种疫苗的外国游客重新开放边境。”柬埔寨卫生部最新数据显示，柬埔寨已通过双边采购、新冠疫苗全球获取机制及捐赠三个渠道获得新冠疫苗，其中大部分是从中国商业采购及中国政府、科兴生物捐赠的疫苗。

10月13日，中国援助老挝的第六批100万剂新冠疫苗抵达老挝。老挝副总理吉乔表示，疫情严重损害世界各国人民生命健康，严重影响普通民众正常生活。中国积极提供疫苗援助、派遣医疗专家、分享抗疫经验，为全球抗击疫情发挥了至关重要的作用。当前，老挝正在经历第三波疫情，中方及时再援助100万剂疫苗，为老方抗击疫情提供了坚强动力和坚定信心，老挝党、政府和人民对此表示最衷心的感谢。

通过“新冠疫苗实施计划”向坦桑尼亚捐赠的两批新冠疫苗分别于10月4日和8日运抵坦桑尼亚。坦桑尼亚卫生部部长瓜吉马感谢中国政府为坦桑尼亚抗击疫情提供宝贵支持。她表示，中国国药新冠疫苗的安全性和有效性得到世界卫生组织和坦卫生专家认可，中国疫苗的到来有助于坦更快推进疫苗接种工作。

《 人民日报 》（ 2021年10月18日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)