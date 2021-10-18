新华社北京10月17日电 10月17日，国务委员兼外长王毅同沙特外交大臣费萨尔通电话。

王毅表示，面对动荡不定的国际形势，中沙需要保持紧密战略沟通，这是中沙全面战略伙伴关系的应有之义。近年来，在两国元首亲自关心和战略引领下，中沙关系持续向前发展。中方始终将中沙关系置于中东外交优先位置，愿作沙方长期、可靠、稳定的好朋友和好伙伴，期待同沙方一道推动两国关系向更高水平和更深层次迈进。

王毅说，中方赞赏沙方在涉及中方核心利益问题上坚定同中方站在一起，将一如既往坚定支持沙方维护国家主权、安全、稳定，坚决反对任何干涉沙特内政的行径。中方将继续支持沙方“2030愿景”，支持“绿色中东”“绿色沙特”倡议，积极参与沙方重大发展项目，愿同沙方深化共建“一带一路”倡议和沙特“2030愿景”对接，推动中沙能源、基建、投资、5G等领域合作取得更多成果。中方愿以中国同海合会建立关系40周年为契机，尽早完成中海自贸协定谈判。中方赞赏沙方积极筹办中阿峰会，愿同沙方保持沟通，适时启动峰会准备工作。

王毅指出，中方在伊核问题上一贯秉持客观公正立场，致力于维护国际核不扩散体系，维护中东海湾地区安全稳定，没有任何私利和地缘政治考虑。中方理解并支持沙方维护国家安全的正当关切。伊核问题全面协议是多边主义的重要成果。中方将继续为推动伊核全面协议恢复履约谈判发挥建设性作用。

费萨尔表示，沙中关系十分重要，发展良好。沙方始终视中方为真正可信的战略伙伴，愿同中方一道深化两国各领域全方位合作。感谢中方反对外部势力干涉沙内政，沙方也坚定反对任何干涉中国内政的行径，这是沙方一贯捍卫的原则。沙方期待明年召开首届阿中峰会，相信峰会将成为阿中关系史上的重要里程碑。沙方高度重视并将积极推动海中自贸协定谈判，认为这符合双方共同利益。沙方重视中方在伊核问题上发挥的独特作用，期待中方为推动伊核全面协议得到重新履行、全面持久解决伊核问题发挥重要作用。

双方还就共同关心的国际和地区问题深入交换了意见。

《 人民日报 》（ 2021年10月18日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)