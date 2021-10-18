一批批中国政府援助的新冠疫苗运抵发展中国家，中国疫苗企业向发展中国家进行技术转让，开展合作生产……中国以实际行动点亮战胜疫情挑战的希望之光

“中国积极提供疫苗援助、派遣医疗专家、分享抗疫经验，为全球抗击疫情发挥了至关重要的作用”“中国在向世界各国供应疫苗、推动疫苗公平分配方面发挥了重要作用”……近日，一批批中国政府援助的新冠疫苗运抵坦桑尼亚、布隆迪、伊拉克、老挝、柬埔寨等发展中国家，受到各国政府和人民的欢迎和称赞，给国际社会团结抗疫注入了信心和力量。

面对世纪疫情带来的挑战，人类唯有同舟共济才能共克时艰，唯有团结合作才能让希望照亮未来。疫情发生以来，中国始终尽责担当，对全球抗疫的贡献有目共睹。中国率先同各方分享疫情信息、交流抗疫经验，开展新中国成立以来规模最大的全球紧急人道主义救援行动，率先向各国大批量提供抗疫物资，率先对外派遣医疗专家组，率先承诺将本国新冠疫苗作为全球公共产品，并向广大发展中国家大规模提供疫苗，开展全球最大规模的疫苗合作。中国秉持人类卫生健康共同体理念，积极推动国际抗疫合作，以实际行动点亮战胜疫情挑战的希望之光。

疫苗是战胜疫情的利器，疫苗分配不平等不仅加剧全球健康不平等，也严重阻碍全球抗疫进程。弥合“免疫鸿沟”，让疫苗为各国人民筑起坚实的防疫之盾，既是全球战胜疫情的需要，也是国际道义之所在。目前，低收入国家获得的疫苗总量不到全球疫苗总量的0.5%，非洲地区完全接种疫苗的人口不到5%。优先向低收入国家，特别是非洲国家提供疫苗，是落实世界卫生组织和联合国提出的全球新冠疫苗接种战略的关键。

中国积极落实将中国疫苗作为全球公共产品的郑重承诺，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出重要贡献。截至目前，中国已向100多个国家和国际组织提供14亿多剂疫苗，将努力全年对外提供20亿剂疫苗。中国疫苗是许多发展中国家第一批获得的疫苗，也是此后很长一段时间内所能获得的唯一疫苗。中国对外提供的疫苗总量中，超过九成流向亚非拉国家，有效提升了公共卫生体系薄弱的国家应对疫情的能力。中国疫苗援助率先进入阿富汗、叙利亚等战乱地区，让这些国家的人民在困境中看到了希望。中国以实际行动推动全球抗疫合作不断深化，为构建人类卫生健康共同体贡献了中国力量。

疫情是对全球卫生治理体系的检验，也是对多边主义的检验。中国始终维护并践行真正的多边主义，为全球团结抗疫注入强大正能量。中国全面落实二十国集团“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”，是二十国集团成员中落实缓债金额最大的国家。中国已为受疫情影响的发展中国家抗疫及恢复经济社会发展提供了20亿美元援助，未来3年内将再提供30亿美元国际援助。在向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元基础上，年内中国将再向发展中国家无偿捐赠1亿剂疫苗。中国支持本国疫苗企业向发展中国家进行技术转让，开展合作生产，有效提升相关国家和地区战胜疫情、应对未来公共卫生挑战的能力。国际人士指出，中国为全球抗疫所作的贡献，凸显中国在国际舞台上不可或缺的作用。

中国积极推动抗疫国际合作，没有地缘战略意图，没有经济利益盘算，也不附加任何政治条件。全球疫情远未结束，中国将坚持全人类共同价值和天下大同情怀，继续携手各国推动构建人类卫生健康共同体，为全球抗击疫情、重建疫后更加美好的世界作出新贡献。

《 人民日报 》（ 2021年10月18日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)