新华社上海10月17日电（记者孙丽萍、杨恺）以“中国共产党·中国·世界”为主题的第九届世界中国学论坛将于10月18日至19日在上海国际会议中心举行。

据介绍，第九届世界中国学论坛将邀请156位海内外知名学者参会。与会人员中，线下嘉宾71人，线上嘉宾85人。他们将从政治、经济、文化、社会及国际关系等诸多领域，探讨中国共产党的百年历程，及其对中国和世界未来发展的意义。

本届论坛包括全体大会和5个平行分论坛。5个平行分论坛主题分别为“中国的现代化道路”“中国实践与全球治理”“中国‘十四五’规划与世界经济复苏”“多彩的文明 共同的命运”和“共同未来与青年作为”。

此外，论坛还将公布第六届世界中国学贡献奖获奖名单。根据世界中国学贡献奖评选委员会78位专家的推荐和投票，将有3位专家荣获第六届世界中国学贡献奖。

世界中国学论坛由国务院新闻办公室和上海市人民政府共同主办，上海社会科学院和上海市人民政府新闻办公室联合承办。

世界中国学论坛上海主论坛每两年举办一届，经过17年的发展，世界中国学论坛已成为中国研究以及中外文明交流互鉴的国家级平台。

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