新华社联合国10月17日电（记者尚绪谦）10月17日是国际消除贫困日。联合国秘书长古特雷斯就此发表致辞，强调从新冠疫情中复苏必须具有变革性、包容性和可持续性。

古特雷斯表示，极端贫困人口数量在20年里首次不降反升。新冠疫情对经济和社会造成严重破坏，去年大约1.2亿人陷入贫困。复苏不均衡正在加剧南北差距。

他说，在世界最需要团结的时候，团结却不见踪影。疫苗分配不平等，病毒产生新的变异并大肆传播，在世界范围内新增数百万死亡病例。

古特雷斯认为，需要以三管齐下的办法推动全球复苏。首先，复苏必须是变革性的，不能再回到疫情前已存在的导致贫困长期存在的结构性缺陷和不平等状态。其次，复苏必须是包容性的。复苏不均衡正在使很多人掉队，使边缘群体更加脆弱，使可持续发展目标更加遥不可及。性别不平等和财富悬殊现象必须改变。再次，复苏必须是可持续的，因为我们需要建立一个有韧性、低碳和净零排放的世界。

古特雷斯呼吁世人携起手来，消除贫困，建立一个正义、有尊严、机会平等的世界。

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