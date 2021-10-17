新华社科伦坡10月17日电 专访：要向中国学习生物多样性保护和可持续利用——访斯里兰卡真菌专家萨曼塔

新华社记者唐璐

“斯里兰卡拥有丰富的生物多样性资源，但需要最新技术去保护。中国科学家在生物多样性保护和可持续利用领域为世界作出重要贡献，斯里兰卡有很多方面需要向中国学习。”正在中国云南进行博士后工作的斯里兰卡籍真菌专家萨曼塔日前在接受新华社记者书面采访时说。

萨曼塔来自斯里兰卡第二大城市康提，这里有闻名世界的佩拉德尼亚皇家植物园。对植物园里各色蘑菇十分痴迷的萨曼塔从小就立志要成为蘑菇专家。他大学选择了植物学专业，有机会来到“蘑菇天堂”云南，并如愿以偿地在中国科学院昆明植物研究所从事蘑菇研究工作。

“地球是人类共同的家园，生物多样性及其带来的好处对人类福祉和一个健康的地球至关重要。非常高兴能够在云南见证联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第一阶段会议，大会通过的‘昆明宣言’承诺十年内扭转当前全球生物多样性丧失趋势，这令人振奋。”萨曼塔说。

由于经常在云南和中国其他地区进行实地考察，萨曼塔有机会近距离观察中国在保护濒危动植物方面的研究和实践。他说，中国在生物多样性保护和可持续利用领域为世界作出的贡献可圈可点，例如通过建立自然保护区增加了大熊猫数量，并成功地进行人工繁殖；青蒿素的发现和应用也可以说是植物可持续利用的范例。

谈及自己的家乡萨曼塔表示，斯里兰卡虽然面积不大，却是地球上生物多样性最丰富的国家之一。但萨曼塔对斯里兰卡的现状有些忧心，“森林砍伐和退化等因素导致斯里兰卡生物多样性持续丧失。由于三分之一的野生大象种群处于大象保护区之外，人象冲突在斯里兰卡日益严重”。正因如此，萨曼塔十分留意不久前中国政府和公众对于野生亚洲象群在云南迁徙的反应。他注意到，当地相关部门不仅监控大象活动，还为它们提供食物以阻止人象冲突。

中国把生物多样性视为人类赖以生存和发展的基础也给萨曼塔留下深刻印象。“在经济快速增长的同时，中国政府不仅制定了促进环境保护和管理的规划，使退化的生态环境得到极大的恢复，还十分鼓励科学家开展有关动植物保护、修复退化土地和可持续农业的研究。在这方面斯里兰卡应该与中国合作。”

萨曼塔告诉记者，目前他的主要研究方向为野生食用蘑菇的分类、系统发育和驯化。“根据2021年发布的最新研究，世界上可食用蘑菇大约有2000种，其中有600种在云南。”在工作之余让萨曼塔感到最惬意的一件事，便是享受云南的各种菌菇汤。

蘑菇多生长在广袤的森林中，一些野生蘑菇会与特定的树木共生。“中国人非常清楚，只有保护好森林，才会有更多收获野生蘑菇的机会。其实斯里兰卡的大部分蘑菇和云南省热带地区的蘑菇很相似，我希望能够把在中国学到的蘑菇驯化经验，用于未来在斯里兰卡开展蘑菇研究和蘑菇栽培。”萨曼塔说。

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