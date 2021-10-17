新华社塔什干10月17日电(记者蔡国栋)乌兹别克斯坦与阿富汗两国政府代表团16日在乌南部边境城市铁尔梅兹举行会谈，双方就边境安全、经贸关系等一系列问题进行了讨论。

乌外交部16日就此次会谈发布的公告说，双方就边境安全、经贸关系、能源合作、国际货物运输和过境等问题进行了讨论，并就发展教育合作和乌向阿继续提供人道主义援助问题交换了意见。

乌兹别克斯坦代表团由乌政府副总理兼投资和对外贸易部长萨尔多尔·乌穆尔扎科夫率领，阿富汗临时政府代表团由代理副总理阿卜杜勒·萨拉姆·哈纳菲率领。

乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫今年9月曾表示，阿富汗是中亚不可分割的一部分，乌将继续尽最大努力帮助阿。乌愿与由阿富汗塔利班主导的阿临时政府展开对话，并愿继续支持和参与阿和平重建工作。

乌兹别克斯坦南部与阿富汗接壤，近年来乌方参与了阿富汗铁路、电力等领域的基础设施建设项目。今年9月，乌兹别克斯坦向阿方提供了1300多吨人道主义援助物资，包括食品、药品和衣物等。

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