晚秋的北京延庆区八达岭镇里炮村，天高云淡，层林尽染。10月16日，国家国际发展合作署署长罗照辉和夫人江亦丽女士邀请部分驻华使节夫妇来此参观访问，体验中国新农村建设成就，分享中国发展经验，助力延庆乡村振兴。韩国、尼泊尔、文莱、俄罗斯、莫桑比克、毛里求斯、所罗门群岛等国驻华使节夫妇，联合国驻华协调员、联合国儿童基金会驻华代表，以及国合署副署长周柳军、延庆区区长于波等参加。

罗照辉和外宾一行首先来到里炮村村史馆。在讲解员的带领下，使节们从一张张图片、一件件实物中看到了里炮村从昔日“南荒滩”上两户土坯石窑，变成了今天的好山好水好生态、绿色发展“聚宝盆”，感受到里炮村脱胎换骨、华丽转身，成为中国农村摆脱绝对贫困、全面建成小康社会的样板和缩影的光荣历程。

在随后举行的座谈会上，罗照辉表示，推进乡村振兴战略是中国奋进共同富裕的必由之路，是对全球减贫、人类发展的重大贡献。今年7月，国合署结合对外援助主业和资源，同延庆区结成乡村振兴合作伙伴，签署合作文件，聚焦旅游、菌草、中药、生态旅游等领域，在不到一个月的时间里就取得早期收获，拓展多项合作成果。

罗照辉表示，今天的活动主要有三个目的。一是进一步扩大延庆的“知名度”，共同擦亮“冬奥、世园、长城”3张金名片，让世界各国更多地了解延庆、喜爱延庆。延庆不但是中国新农村发展的象征，也是中国疫后重生的缩影。延庆的发展历程闪烁着中国伟大复兴的宝贵经验。我们愿毫无保留同发展中国家分享，让发展果实造福更多国家和人民。希望各位使节多来延庆走一走、看一看，发挥影响，在本国和国际上积极介绍、推广延庆，成为推广延庆发展经验的桥梁和纽带，让更多更好的中国方案造福全世界。

二是让各位使节更深入了解中国乡村振兴战略和新农村建设。外交官通常生活工作在大城市，难得有机会到农村走访。不了解农村农业农民问题，就不能真正了解中国。1978年改革开放就是源于农村，到目前中国已经消除了绝对贫困，但城乡差距依旧存在。现在，中国政府继续高度重视“三农”问题，致力于美丽乡村建设，实现共同富裕。

三是把助力延庆乡村振兴的资源“请进来”，更多地开展国际交流、引入国际资源、加强国际合作。希望各位使节特别是国际组织积极牵线搭桥，把发展资源与延庆乡村振兴有效对接，游客、投资、代表团越多越好。

延庆区区长于波欢迎使节们访问延庆，表示延庆历史悠久，生态优良，友好开放。延庆将在明年2月举办北京2022年冬奥会和冬残奥会，同时致力于成为国际滑雪旅游度假胜地、国际一流的生态文明示范区。在国合署的统筹协调和支持帮助下，延庆与国药集团、中青旅等多家优秀企业达成合作意向，多个合作项目正在顺利开展，加快推进，这为延庆乡村振兴事业带来强大助力。未来延庆更美好。

里炮村村主任张恒介绍了村里的社情民情，表示里炮村是唯一一家以村集体参展世园会的单位，是石峡关谷沟域经济带的龙头，延庆未来发展的排头兵。里炮村将深入贯彻新发展理念，抓住冬奥机遇，促进农旅转型升级，与兄弟村庄协同打造京郊休闲旅游新地标，积极尝试乡村产业公司化运营，为群众创造更多实惠，以建设好美丽乡村服务延庆区“最美冬奥城”建设。

莫桑比克驻华大使古斯塔瓦、尼泊尔驻华大使潘迪、联合国发展系统驻华协调员常启德在座谈会上分别发言，盛赞中国共产党、中国政府和中国人民取得消除绝对贫困的伟大胜利，高度评价习近平生态文明思想，特别是“两山”理念取得重大实践成果，一致认为中国人民长期艰苦奋斗谋求发展，实现了从贫困落后到富裕、清洁、美丽的跨越，鼓舞和激励了世界其他地区的人民。中国的经验对发展中国家实现可持续发展具有重要借鉴意义，中国积极分享发展经验，是习近平主席最近提出“全球发展倡议”的具体体现。

随后，大家参观了里炮村盆景园、菌草示范点和苹果园，并体验农事。盆景园满眼绿意盎然，株株盆盆的苹果盆景或萌动可爱，或隽秀典雅，形态各异，别具一格。

菌草示范点热闹非凡、人头攒动。“小而美、见效快、惠民生”的菌草技术已经在100多个国家落地生根，发挥了显著的经济和社会效益。在国合署的牵线搭桥下，菌草这个“致富草”在里炮村落户。使节们采摘了菌草培育出的绿色蘑菇，现场品尝了炸蘑菇、菌草培植灵芝茶的美味。菌草适应性强、实用性高，成本低、见效快，防风固沙、改良土壤的优势给使节们留下深刻印象。

使节们赞赏中国新农村建设取得的成绩，表示愿与中方密切交流借鉴发展经验，在国际上宣传延庆、助力延庆发展。

(责编：刘洁妍、吴成良)