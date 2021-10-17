新华社贝鲁特10月17日电 通讯：严格防疫 有效维和——中国赴黎维和部队打造中国军队耀眼名片

刘雄马

“你们忠于使命，大爱无私，履职尽责，是中国和中国军队一张耀眼的名片……”联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）司令德尔科尔日前在中国第19批与第20批赴黎维和部队交接仪式上，高度评价中国维和官兵。

交接仪式在位于黎巴嫩南部省提尔市的维和营地举行，德尔科尔的评价令第19批赴黎巴嫩维和部队建筑工兵分队队长朱源感到自豪。这是他第二次带队出国顺利完成维和任务。

2020年新年，新冠疫情在全球迅速蔓延，黎巴嫩与以色列关系进一步紧张，赴黎维和部队面临的危险和挑战前所未有，刚完成维和任务回国仅半年的朱源临危受命，再次告别妻女备战新征程。

部署到任务区后，黎巴嫩疫情每日新增病例数屡创新高，联黎部队也相继出现集体暴发，感染人员几乎覆盖除中国外的所有主要出兵国，“如何做好疫情防控工作”成为摆在朱源面前的头号难题。

“我们要在维和部队这个舞台上讲好中国抗疫故事。”在分队疫情防控专题教育中，朱源说。为了更好应对任务区日益严峻的疫情，朱源在维和营区组织实施分级分区防控，各区独立运行，实行不同防护等级和消毒措施，严防疫情输入，降低交叉感染风险。

“中国的疫情防控非常棒，有很多值得借鉴的地方！”2020年冬季，分队接受联黎部队首次装备核查，联黎官员对中国维和营区的疫情防控措施赞不绝口，并邀请向各出兵国分享经验，以最大程度降低联黎部队维和官兵的感染风险。

为更好地向联黎部队推广“中国名片”，朱源邀请联黎部队高层现场观摩分队防控措施，通过视频会议向联黎部队所有出兵国一级医院的院长及医疗官分享防控经验和措施。“我们非常乐意同友军一起携手打赢疫情防控攻坚战，以确保各出兵国分队能有效执行维和任务，为黎巴嫩的和平稳定作出更多贡献。”朱源在同联黎官员的交流中表示。

此外，为了减轻在外执行任务期间对友军营区的保障依赖，最大程度降低感染风险，朱源还牵头建造了“伴随式生活保障方舱”，真正实现了“随时能出动，出动即保障”的预定目标，极大降低了在外施工官兵的感染风险。

为了丰富官兵们的生活，朱源带领全体官兵自制单杠、攀岩墙和器械综合训练场，打造供大家娱乐休闲的室内羽毛球场和桌球台，带头在乱石坡上开垦荒地种植蔬菜，丰富官兵们的“菜篮子”，为大家营造温馨如家的生活环境。

200多天辗转30多个友军营区、平均每天在崎岖山路上颠簸50公里……有效的疫情防控措施确保了分队常态遂行任务的能力。部署任务区一年以来，朱源带领分队在实现“零感染”的同时，高标准完成“蓝线”巡逻路修缮、防卫观察哨重建和联黎部队司令部应急救援等全部90个工程施工任务，实现年度工程任务百分百完成，工程质量和施工速度多次受到联黎部队高度肯定，获司令签发工程施工专项嘉奖，在联黎部队中打造了耀眼的“中国名片”。

(责编：王禹蘅、刘洁妍)