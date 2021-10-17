新华社北京10月17日电 专访：中国是多边主义重要的贡献者和维护者——访联合国副秘书长刘振民

新华社记者史霄萌 王子航

在中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年之际，联合国负责经济和社会事务的副秘书长刘振民日前在接受新华社记者专访时表示，作为世界第二大经济体、联合国第二大会费国、联合国安理会常任理事国，中国一直是多边主义重要的贡献者和维护者。

刘振民说，50年前，联合国大会通过决议，决定恢复中华人民共和国在联合国的一切合法权利。这一决定使中国得以融入以联合国为中心的国际体系，同各国建立了广泛联系，为中国改革开放奠定了良好的基础。与此同时，这一决定也使联合国真正具备普遍性，实现了国际体系中大国关系的基本平衡，并促进了经济全球化进程。中国是现行国际体系的受益者，也是重要的贡献者。

刘振民认为，世界正在经历深刻变化，全球化和互联互通的趋势还将继续。人类社会从这次新冠疫情中获得的最重要的经验，就是未来应对全球危机需要全球协作和协调，没有哪一个国家能够独善其身。

他表示，为了彻底战胜新冠疫情，国与国之间要加强合作，尤其是有疫苗的国家需要帮助更多发展中国家进行疫苗接种、控制疫情发展。后疫情时代更需要各国加强合作，推动实现联合国2030年可持续发展议程，以应对未来可能出现的新危机。

刘振民说，中国在许多领域取得了举世瞩目的成就，国际影响力不断增强。国际社会和联合国期待中国能够继续作为坚定支持国际合作、联合国以及多边主义的重要力量。

(责编：郝江震、岳弘彬)