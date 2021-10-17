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联合国秘书长呼吁通过改变行为促进粮食安全

2021年10月17日10:48 | 来源：新华网
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　　新华社联合国10月16日电（记者尚绪谦）联合国秘书长古特雷斯在10月16日世界粮食日发表视频致辞，呼吁通过改变行为促进粮食安全。

　　古特雷斯说，约占全世界总人口40%的人（30亿人）不能得到健康饮食。饥饿和营养不良人口在增加，同时肥胖人口也在增加。新冠疫情使情况雪上加霜，饥饿人口新增1.4亿。与此同时，粮食生产、消费方式和粮食浪费正给地球带来严重损害，给自然资源、气候和自然环境带来“历史性”的压力，每年造成数万亿美元的损失。

　　他说， 正如今年世界粮食日主题“行动造就未来”所表明的那样，实现变革的力量掌握在我们手中。上个月，联合国粮食系统峰会举行，各国作出改革粮食系统的大胆承诺，要让健康饮食更易得，使粮食系统从生产加工、经销、运送等每一步都更高效、更有韧性、更可持续。

　　古特雷斯说，每个人都可以改变粮食消费方式和做出更健康的选择，不仅利己，也有利于地球。他敦促人们行动起来，通过改变行为使粮食系统能确保更好营养、更好环境、更好生活，从而实现可持续发展目标。

(责编：郝江震、岳弘彬)

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