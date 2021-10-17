人民网北京10月15日电 （记者陈尚文）10月15日，由中国外文局文化传播中心主办的全球青年多维对话“爵士乐：自由灵魂的表达”专场活动在京举行，来自中国、哥伦比亚、美国的爵士音乐人与现场的爵士爱好者们共同分享精彩的爵士故事。

来自哥伦比亚的爵士鼓手Victor Bastidas表示，爵士乐不仅仅是供人消遣的艺术，它还具有深远的社会价值。他认为，现代社会存在的很多问题，究其根本都是因为人与人之间的漠然。而爵士乐能够让人们卸下心防，细心观察、触摸周围的人和事物。

爵士钢琴家罗宁认为，音乐是人们与自我对话的通道，音乐艺术的传播者要把自己对于世界的感悟、对于人生的感悟，用音乐的形式告诉所有听众。

爵士萨克斯手粟畅指出，爵士乐既有深入个体灵魂的一面，也需要他者的反馈和互动。如今，作为北京现代音乐学院爵士教研组长，粟畅正在努力将西方的爵士乐教学理念融入中国学生的课堂。他表示，爵士乐是个大熔炉，从诞生之日起就是不同文化融合的产物。如今，越来越多的爵士音乐人开始发掘来自中国的“调味料”，未来的5至10年，中国爵士音乐人的追求就是要用西方人能够理解的语言讲述中国故事、中国文化。

“全球青年多维对话”是聚焦“Z世代”青年不同社群，选择不同主题开展中外交流对话，搭建“Z世代”青年群体共振、共鸣、共频的交流平台。

(责编：王禹蘅、吴成良)