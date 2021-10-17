人民网罗马10月16日电 （记者韩硕）由意大利国际文化学院主办的第19届迦太基2.0国际文化奖颁奖典礼15日在罗马著名的圣西西利亚音乐学院大礼堂举行，来自意大利社会各界的知名人士、获奖代表等出席了颁奖典礼。温州侨胞卢锡德、刘光华荣获此殊荣。

迦太基2.0国际文化奖旨在表彰为意大利的经济发展、文化传播、社会和谐发展，以实现人民的进步为最高利益，在寻求真理、自由、正义与和平的道路上作出杰出贡献的外国人士，奖项涵盖文化 、艺术、医学、科学、新闻等领域。

获奖者之一的卢锡德作为一个生活在意大利塔兰托的中国人，一直致力于为中国浙江省瑞安市与意大利塔兰托建立友好城市而不懈努力。他还使塔兰托语言学校与瑞安语言学校成为互相学习的文化交流中心，使中意文化交流又有了一个新的平台。

意大利疫情发生后，身为意大利塔兰托双海华侨华人工商会会长，卢锡德义不容辞积极参与应对疫情，组织侨团团结协作、攻坚克难、奋力自救。同时，他向塔兰托市政府、巴里市政府及其他多个地区市政府和民防局、意大利癌症协会、残疾协会等多个机构捐赠口罩和消毒液等大量防疫物资，帮助大家共度难关。在得知因各种原因华侨和留学生疫苗接种工作进行迟缓，他积极走访询查，协调解决接种场地等问题，组织侨团与工会招募志愿者配合医疗机构有序安排疫苗接种。

卢锡德表示，作为华人代表，我们应积极推动意大利与中国的全面发展，构建友好关系桥梁，共创和谐人文社会，这是我们共同的目标。

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