新华社基加利10月15日电 通讯：“看到农民的笑脸，就是我最大的成就”——中国援助卢旺达农业示范中心运营十年记

新华社记者吉莉

“菌草技术在卢旺达生根发芽、开花结果，看到农民的笑脸，得到农民的赞赏，就是我最大的成就。”中国援助卢旺达农业专家祝粟日前接受新华社记者采访时说。讲起中国技术生产出来的食用菌深受卢旺达人喜爱，祝粟的眼睛闪闪发亮。

中国援卢农业技术示范中心位于卢旺达南方省胡耶市，于2011年正式运营。2012年，祝粟肩负着研究和推广食用菌的使命来到这里，从此扎根非洲大陆。

在卢旺达，祝粟每天在田间地头与农民交流，成为中国农业技术的推广“使者”。他告诉记者，示范中心主要有4个项目，分别是菌草项目、稻谷技术、水土保持和蚕桑养殖。

“仅菌草项目一项，我们在卢旺达共培养了5000多名农技人才和农民，食用菌现在是卢旺达经济的重要产业以及主要推广项目。”祝粟说，卢旺达全国各地都有种植食用菌的农户，他们拥有成熟的技术，还了解市场，同时收获了经济效益和社会效益。

“农民的钱包鼓了，这是经济效益；民众吃到口感好的食用菌，这是社会效益。把科研成果转化出来，毫无保留地推广技术、惠及百姓，这才是我们想要的。”祝粟说，卢旺达认可菌草项目的原因在于安全性以及食用菌的高营养价值，中国技术产出的食用菌蛋白质含量高。

32岁的戴尔芬是示范中心生产菌袋的工人。她告诉记者，在这里工作4年来，自己的工资是此前的4倍，“我现在养家不成问题”。

如今，祝粟即将回国。当被记者问及是否担心自己离开后菌草项目会终止，他说，“我一点都不担心，因为卢旺达菌草技术已经成熟，完全本土化、市场化，这个项目在卢旺达只会越做越大”。

卢旺达农业委员会主任帕特里克·卡兰古瓦日前接受记者采访时说，考虑到本国农业面临的挑战，国家致力于技术推广和创新，以提高小块土地的生产能力并推广高价值农产品。成本低且又能从当地取材的菌草技术，是卢旺达政府优先考虑的创新项目之一。

卡兰古瓦说，在引进菌草技术之前，很多卢旺达人不知道种植食用菌是一项可以帮助他们摆脱贫困的产业。菌草技术在创造就业、保障粮食安全和提高收入方面作出了贡献，为解决卢旺达人营养不良等问题发挥了重要作用。

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