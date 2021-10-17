新华网北京10月16日电 联合国世界粮食计划署(WFP)在10月16日世界粮食日之前发布预警称，如果不立即采取全球行动，帮助脆弱社区适应气候冲击和压力，世界将面临由气候危机引发的饥饿呈指数型增长的问题。

世界粮食计划署的一项分析显示，全球平均气温如果比工业化前的水平上升2摄氏度，将会增加1.89亿饥饿群体。绝大多数生活在脆弱社区的人们都依赖农业、渔业和畜牧业生存，他们对气候危机的影响最小，但却要在有限的缓冲手段下继续承受气候冲击。

“从马达加斯加到洪都拉斯再到孟加拉国，全球大部分地区都在遭受气候危机带来的痛苦，这是数百万人每天都要面对的现实。气候危机正在加剧粮食危机。”世界粮食计划署执行干事戴维·比斯利说。

气候变化可能导致世界上许多地方出现类似饥荒的状况，马达加斯加是其中之一，其南部数万人的生命处于危险之中。连续的干旱使马达加斯加近110万人陷入严重饥饿，其中近14000人处于类似饥荒状态，预计到今年年底这一数字将翻一番。该国南部多达63%的人口是勉强糊口的小农，由于干旱，他们已无法维持自己的生计，唯一的食物来源也干涸了。

气候危机：加倍的威胁

气候危机加上严重的冲突，现有的脆弱性进一步加剧，损失、破坏和绝望也在加剧。受冲突影响地区的极端气候事件破坏当地家庭本已贫乏的资源，甚至阻碍了人道主义援助运抵社区。在阿富汗，冲突与经济困难造成的严重干旱已经使三分之一的人口陷入饥饿中。

“我们需要做的不仅仅是在危机发生后收拾残局，而是要管理气候风险，使其不能再破坏脆弱社区的粮食安全。这正是世界粮食计划署的专业所在。”世界粮食计划署执行干事戴维·比斯利说。

管理风险而不是灾难

气候变化威胁社区种植粮食、保障收入和抵御冲击的能力，世界粮食计划署正在帮助社区适应这种气候变化，目前已经支持了39个国家的政府，帮助他们实现其国家气候目标。

2020年，世界粮食计划署在28个国家实施了气候风险管理解决方案，帮助600多万受益人口更好地抵御气候冲击带来的压力。在过去十年中，世界粮食计划署已经为气候行动动员了近3亿美元的资金支持。

在孟加拉国，世界粮食计划署在灾害发生前向受强季风和洪水影响的社区提供现金援助，使他们能够购买食品和药品、保护重要资产，并将家人和牲畜护送到安全的地方。通过使用预警数据来开展援助行动，世界粮食计划署增强了家庭抵御洪水影响和防止损失的能力，这使得紧急响应的成本降低了一半以上。

通过非洲风险能力效仿倡议，世界粮食计划署与合作伙伴已经利用气候风险保险，保护了马里、毛里塔尼亚、布基纳法索、津巴布韦和冈比亚的150万人免受灾难性干旱危机的影响。

比斯利说：“今天，冲突使数百万人陷入饥饿，但气候危机可能会超过冲突，成为造成饥饿的主要原因。我们迫切需要投资早期预警系统以及气候适应和恢复能力项目，以避免这一场迫在眉睫的人道主义灾难。”

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