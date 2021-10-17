新华社罗马10月16日电 专访：全球农业粮食系统转型刻不容缓——访联合国粮农组织驻华代表文康农

新华社记者叶心可 陈占杰

16日是世界粮食日，今年的主题是“行动造就未来。更好生产、更好营养、更好环境、更好生活”。“全球粮食和营养安全正处于十字路口，全球农业粮食系统转型刻不容缓。”联合国粮食及农业组织（下称“粮农组织”）驻华代表文康农日前接受新华社记者书面采访时表示。

谈及当前全球粮食安全状况，文康农指出，按照当前形势，全球无法在2030年实现“零饥饿”目标。2020年世界上有7.2亿到8.11亿人面临饥饿问题。“换句话说，地球上约有十分之一的人每天要饿着肚子入睡。”

此外，文康农表示，目前粮食在收获、运输、储存和加工过程中的损耗比例约为13.8%。气候变化、经济放缓和衰退等因素加剧全球粮食不安全局面，而新冠疫情让事态变得更严重。

有挑战亦有机遇。文康农介绍说，上月举行的联合国粮食系统峰会就农业粮食系统转型达成共识，“峰会及其通过的行动轨道为我们提供了独特的机会，让我们采取行动，更好地重建世界，实现更广泛的粮食和营养安全”。

他还表示，今年早些时候启动的“联合国生态系统恢复十年”行动计划、刚刚结束的《生物多样性公约》第十五次缔约方大会、即将召开的《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会，以及许多其他机制和平台正在不同领域取得进展，以促进全球粮食和营养安全。

“在粮农组织，我们更新了战略框架，以转向一个更加高效、包容、有弹性和可持续的农业粮食系统，聚焦更好的生产、更好的营养、更好的环境和更好的生活。”文康农说。

作为粮农组织驻华代表，文康农高度评价中国在世界粮食安全领域，尤其是南南合作方面所作的努力和贡献。“中国一直是粮农组织南南合作和三方合作倡议的重要参与者、积极支持者。”他说。

据文康农介绍，中国政府提供资金用于支持粮农组织-中国南南合作计划，以减少贫困和改善粮食安全状况。过去几年间，来自中国的250多名合作伙伴被派往多国进行实地演示、转让实用技术、分享知识和经验。

“粮农组织高度重视中国对这个计划的贡献。中国人民创造了完成脱贫攻坚目标任务的奇迹。”他说，中国在帮助其他国家提升能力、应对新挑战方面有着独特优势。粮农组织-中国南南合作计划很快将进入新阶段，预计粮农组织与中国的合作升级将进一步促进农业、粮食系统、投资等方面的南南合作。

文康农为洪都拉斯籍，外文名卡洛斯·沃森，于2021年2月就任联合国粮农组织驻华代表。

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