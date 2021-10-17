继上周阿富汗北部昆都士省一座清真寺遇袭后，南部坎大哈省一座清真寺15日也遭爆炸袭击，导致数十人死亡。极端组织“伊斯兰国呼罗珊”16日发表声明，宣称发动了这次袭击。

“伊斯兰国呼罗珊”通过即时通讯软件“电报”发表声明说，2名自杀式袭击者在坎大哈省首府坎大哈市一座清真寺的不同区域发起袭击，当时人们正在清真寺内做礼拜。

法新社援引目击者的话报道，事发时正值周五礼拜时间，2名袭击者边向清真寺安保人员开枪边向寺内冲，其中一人在主建筑外的人员密集处引爆炸弹，另一人在主建筑内引爆炸弹。

坎大哈卫生部门负责人哈菲兹·阿卜杜勒哈伊·阿巴斯16日早些时候说，根据医院统计，这次袭击造成至少41人死亡、70人受伤。

俄罗斯卫星通讯社稍后援引当地医院一个消息来源报道，死亡人数上升至63人，受伤人数增至83人。

当地一家医院的医生告诉法新社，医院接收了大量死伤者，急需血液，已通过媒体呼吁市民献血。

联合国阿富汗援助团在社交媒体发文，谴责这起“以宗教机构和信徒为目标的暴行”。

阿富汗塔利班临时政府内政部发言人卡里·赛义德·胡斯提在社交媒体推特发文，证实15日的爆炸袭击，表示“痛心”。

事发清真寺可容纳4000人，是坎大哈省最大的清真寺，也是阿富汗主要的什叶派清真寺之一。

这是近期阿富汗遇袭的第二座什叶派清真寺。本月8日,昆都士省首府昆都士市一座什叶派清真寺遭爆炸袭击，造成超过50人死亡。“伊斯兰国呼罗珊”声称制造了那次袭击。

阿富汗塔利班8月份掌权后，承诺恢复国内局势稳定。昆都士清真寺爆炸发生后，塔利班承诺保护阿富汗境内的什叶派民众。

坎大哈警察局长大毛拉马哈茂德在一份视频声明中说，事发清真寺的安保原本由什叶派群体负责，今后将由塔利班提供保护。

英国冲突分析机构ExTrac的研究员阿卜杜勒·赛义德说，“伊斯兰国呼罗珊”再次制造袭击，是挑战塔利班“掌控国内局势”的说法。（郜婕）（新华社专特稿）

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