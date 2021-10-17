英国保守党议员戴维·阿梅斯15日在埃塞克斯郡会见选民时遇刺身亡。警方16日说，案件为恐怖袭击，嫌疑人系单独作案。

这是五年内英国第二次发生议员遇袭身亡事件。英国首相和多名政客对袭击表示震惊，议员安全问题引发关注。

【“独狼”行动】

据美联社报道，事件15日中午发生在英国首都伦敦以东约62公里处的一座教堂。阿梅斯在选区出席选民见面会时遭一名持刀者连刺多刀。警方和医护人员随即赶到现场，阿梅斯多处受伤，就地抢救无效死亡。

“警方和医护人员尽力抢救戴维（·阿梅斯）……不幸的是，他当场死亡，”埃塞克斯郡警察局长本-朱利安·哈灵顿告诉媒体记者，警方认为事件对其他人没有任何直接威胁。

一名25岁男子因涉嫌谋杀，在案发现场遭警方逮捕。

案件由伦敦警察局反恐部门牵头调查。伦敦警察局16日发表声明，宣布这起致命案件为“恐怖事件”。

按警方说法，初步调查显示，案件“潜在动机与极端主义有关”。“作为调查的一部分，警方正对伦敦地区的两处地点展开搜查。”

警方认为，被捕嫌疑人系单独行动。据英国天空新闻频道报道，被捕男子是一名拥有索马里血统的英国公民。

【各方震惊】

阿梅斯现年69岁，已婚，有五名子女，是执政党保守党成员，1983年成为英国议会下院议员，2015年因做出的公共服务贡献获英国女王伊丽莎白二世封赏。

阿梅斯遇刺身亡后，英国首相鲍里斯·约翰逊说，他和他的内阁“深感震惊和痛心”。

英国前首相特雷莎·梅、威廉王子夫妇等均对阿梅斯遇难表示哀悼。

据路透社报道，英国所有政府大楼将降半旗悼念阿梅斯。事发地一些居民在一处教堂守夜，举行悼念活动。

【已有先例】

这不是英国首次出现议员遇袭事件。

2016年6月，主张英国留在欧洲联盟的议员乔·考克斯在英格兰北部西约克郡参加选区活动时遇袭身亡。

2010年，一名女学生用菜刀刺伤英国议会下院议员斯蒂芬·蒂姆斯。

蒂姆斯说，他对阿梅斯遇刺感到“震惊”。考克斯的鳏夫布伦丹说，这是“最懦弱的行为”。

考克斯的姐妹金·利德比特今年早些时候当选为考克斯生前所代表的同一选区议员。她说，“另一个家庭不得不再次经历这种情况，这很可怕”，表明议员必须承担“巨大风险”。

按美联社说法，英国议员在议会大厦内受到武装警察保护。2017年，伦敦市中心议会大厦附近发生恐怖袭击事件后，议会的安保工作得到加强。但议员在选区没有类似安保。阿梅斯先前在其网站上公布了他与选民公开会面的时间和地点。

英国议会下院议长林赛·霍伊尔说，这一事件将冲击议会和整个国家，必须讨论议员的安全问题。内政大臣普丽蒂·帕特尔说，她已要求警方检查议员的安全情况。（刘曦）（新华社专特稿）

(责编：王禹蘅、刘洁妍)