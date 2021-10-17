韩国媒体16日援引消息人士的话报道，韩国执政党共同民主党总统候选人、京畿道知事李在明所涉贪腐案调查正在推进，案件关键人物将于下周返回韩国。随着总统选战打响，这起案件成为韩国近期最热门话题之一。

韩国司法部门消息人士说，名叫南旭（音译）的律师是“城南地产贪腐案”关键人物，在9月中旬案件调查尚未开始时前往美国。他预计最早于本月18日返回韩国。

检方和警方怀疑，位于首尔以南的京畿道城南市2015年一个地产开发项目涉及贪腐，投资者可能通过贿赂政府官员、国会议员等有影响力的人物拿下这一项目，进而获取巨额利润。李在明当时担任城南市长。

按韩国媒体的说法，在这一地产开发项目中，南旭的公司仅投入8721万韩元（约合47万元人民币）就赚到1007亿韩元（5.5亿元人民币）。

本周早些时候，韩国外交部已经应首尔中央地方检察厅要求，吊销了南旭的护照。检方计划在南旭回国后以嫌疑人身份传唤他，调查他及其同事是否参与了非法游说。

南旭近期接受媒体采访时否认自己违法，把责任推给案件另外两名关键人物刘东圭（音译）和金万培（音译）。

刘东圭据信是李在明的助手，他被指接受贿赂，帮助名不见经传的资产管理公司“火天大有”借城南地产开发项目获得巨额利润。金万培是“火天大有”公司的最大股东。两人现阶段正接受调查，均否认检方指控。

最大在野党国民力量党指认李在明是这一项目的背后“主谋”，呼吁展开独立调查并敦促他退出总统选举。李在明否认与这起案件有关联。

随着案件不断发酵，检方15日对城南市政府展开大规模搜查。由20名检察官组成的调查组在市政府下属的城市规划等部门展开搜查，带走与这一地产开发项目相关的资料。

就这次搜查，李在明在首尔参加共同民主党活动后简短回应：“（检方）搜查和带走文件资料肯定是有必要的。”

他本周早些时候说，虽然共同民主党领导层希望他尽早辞去知事职务，专心应对选战，但他暂时不会辞职，而将按原计划接受国会对京畿道政府的国政监查，以澄清事实。

韩国定于明年3月9日举行总统选举。盖洛普韩国咨询公司一项最新民调结果显示，李在明在总统候选人中的“领跑”优势有所减弱，与其主要竞争对手、在野党国民力量党两名候选人的支持率相差无几。

这项民调显示，如果李在明与前检察总长尹锡悦对决，两人支持率分别为43%和40.4%。不过，这项民调误差为3.1个百分点，双方支持率的差距在误差范围内。

如果总统在李在明与国会议员洪准杓之间产生，两人支持率分别为40.6%和40.7%。（张旌）（新华社专特稿）

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