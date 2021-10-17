本报记者 程 龙

图①：上海侨界代表围绕“数字化转型”主题在侨资企业生产车间参观。

图②：2020年11月9日，“侨联进博 云商比邻”云上贸易洽谈会开幕。

上海市侨联供图

“追梦——上海侨界网上摄影展”参展作品，图为上海浦东一景。

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近年来，上海市侨界不忘初心使命，进一步凝心聚力，画出最大同心圆，汇聚起服务上海经济社会发展大局的侨界力量。

凝聚侨心，团结广大侨胞

“落雨了，打烊了，小八腊子开会了……”电脑屏幕前，来自加拿大的小朋友张晓筱用上海方言表演的一段童谣，让师生和家长们赞不绝口。

这是上海市侨联承办的“亲情中华·为你讲故事”网上夏令营第八期上海营的一幕。去年暑期，200多名海外华裔青少年在网络上共同开启为期15天的“云端之旅”，他们以线上的形式学中文、看上海、练才艺，感受中华文化魅力。“海外华裔青少年朋友通过线上夏令营，足不出户就能够进一步学习中文、了解祖（籍）国，感受中华民族的悠久历史和博大精深的传统文化。”上海市侨联副主席兼秘书长陶勇说。

同样踏上学习之旅的还有欧洲上海社团联合会会长龚礼明一行。4月13日，他们来到上海杨浦滨江，追寻红色印记，感受百年巨变，畅想美好未来。“这次参观唤起了记忆，看到了新貌，感触很深。”龚礼明参观了杨浦滨江从“工业锈带”到“生活秀带”的百年变迁后说：“忆往昔，看今朝，上海发展速度之快，变化之大，令人惊叹。作为海外侨团的负责人，我们为祖国感到自豪，也要进一步凝聚好海外华侨华人，发挥好海外社团的作用，为祖国建设作贡献。”

侨界先进人物的动人事迹激励、团结着广大侨胞。“侨界义务夜门诊”三代掌门人坚守30多年，履行为群众服务的“美丽约定”；15年来退而不休、年过70的全国归侨侨眷先进个人周娟娟满怀激情工作在侨界志愿者岗位；义无反顾加入奉贤援鄂医疗队，侨界心理医生卞慧莲用温情抚慰医护人员和病患的心灵……在6月举办的“红色百年 侨心向党”——奉贤区侨界人士庆祝建党100周年专场活动中，侨界先进人物现身说法，传递侨界正能量，也激发广大侨胞进一步弘扬优良传统。

侨帮侨，心连心。为侨界群众办好实事，让侨胞倍感温暖，也更有凝聚力。在今年“迎七一、办实事”——“侨帮侨”专项帮扶活动中，家住上海市徐汇区的86岁印尼老归侨蔡旭升收到慰问礼包后说：“侨联把切实关心送给全市每个老归侨，点个赞！我是一名老党员，在党的百年华诞和端午佳节前夕又一次感受到侨联组织送来的温暖，很激动。”

上海市侨联副主席徐大振介绍说：“这次专项帮扶活动由上海市侨联和侨资企业共同发起，将持续5年，每年为全市早期归侨、困难归侨侨眷等提供2000份包括食用油、大米的爱心礼包，并做到对全市早期归侨全覆盖。”

以侨为桥，汇聚侨界力量

北临浦东国际航空港，南接洋山国际枢纽港，上海自贸试验区临港新片区是深化改革开放的重要举措。广大侨界人士如何拥抱大机遇，展现新作为？

6月7日，被侨界人士亲切地称为“侨小蝶”的“侨之桥”创新创业联盟成立。“联盟的成立就如一只‘侨小蝶’扇动了一下翅膀，我们期待看到它能引起‘蝴蝶效应’。”这个由戚伯意工作室、东方航空公司侨联、临港科技创业中心有限公司、浦东新区南汇新城镇侨联联合发起的侨界联盟，通过定期组织侨界人士交流创业感悟、解析发展大势、对接产业需求，在浦东临港掀起了一片创新创业的浪潮。

“上海临港科技创业中心是以智能制造为产业特色的国家级科技企业孵化器。”临港科技创新中心有限公司总经理屈林说：“现在我们孵化的企业很大一部分有侨的背景，希望通过侨联平台，吸引更多的企业和人才，产生集聚效应。”

以侨为桥，中华优秀传统文化是重要的纽带，而中医药是中华优秀传统文化的重要载体。8月初，在上海市侨联推动下，中国—泰国中医药中心项目合作框架协议在上海中医药大学附属龙华医院签署，为中泰文化交流和中医药领域合作注入新动能。

“我们会发挥各自专业优势，共同促进中国—泰国中医药中心的建设与发展，探索高层次中医药国际合作双赢模式，推动中医药走向世界。”泰国华人青年商会副会长赵春森在签约仪式上说。

“这次合作也是‘地方侨联+高校侨联+校友会’和‘基层侨联（社团）+海外华侨华人社团’两项机制的新探索，是助力中医药海外推广、弘扬中华文化、增进中外友好的新实践，是服务侨胞和公众、支持海外抗击疫情的新举措。”徐汇区侨联党组书记安玉海说。

高耸入云的摩天大楼，象征着上海的繁华。上海是全国新侨聚集地之一，而这些大型商务楼宇是新侨、海归留学生等侨界高层次人才最为集聚的区域。

“相较传统社区，‘垂直社区’的侨界人士更为年轻化，层次高且流动性强。‘以侨为桥’搭好楼宇侨联平台，要更符合年轻人的需求。”8月初的一次楼宇侨联建设交流活动中，上海首家楼宇侨联——科技京城侨联主席张国年说：“我们通过线上线下相结合的方式组织活动，受到年轻新侨的喜爱，比如不久前组织的‘建党百年——书写未来’硬笔书法展，‘教你玩转抖音小课堂’等活动，一经发布马上被‘秒杀’。”

“对于能扩大朋友圈、提高知识面的活动，我都会第一时间报名参加。”活动现场，新侨人士何粲说：“很多像我一样的归国留学人员，来自全国各地，在上海打拼创业，社交圈比较小，希望通过楼宇侨联的平台，共享侨界资源。”

发挥侨力，服务发展大局

7月，《中共中央国务院关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》（以下简称《意见》）正式发布。7月20日，在毗邻东方明珠的中国金融信息中心，数十位上海侨界人士汇聚一堂，听取专家讲解《意见》，交流侨界企业如何抓住这一新机遇。

“《意见》提到，研究对用于临床研究的药品免征进口环节税。过去免税的范围是耗材、分析仪器等，对完整的药品免税，这是第一次提出。”复旦大学上海自贸区综合研究院研究员张湧围绕“特别准入”“数据交易所”“制度性开放”等关键词，对《意见》具体内容进行了深入解读。

“我回国后在张江注册成立了生物医药公司，听了专家解读，感到生物医药行业发展遇到了好时机。作为侨界企业家，要把握机遇、不负时代，为中国生物医药产业自主创新和发展作出贡献。”落户浦东临港新片区的上海臻格生物技术有限公司联合创始人沈智勇说。

近年来，上海市广大侨界人士传承侨界优良传统，围绕推动浦东高水平改革开放、打造自贸试验区新片区、办好进博会等上海经济社会发展重要任务，积极发挥侨资侨智作用。

2020年11月，第三届中国国际进口博览会在上海举办。上海市侨联同步开设“6天+365天”一站式交易服务平台“侨联专区”，45家海外企业入驻平台进行产品展示，开拓了中外经贸合作新渠道。“因为疫情防控原因无法到进博会现场参观，‘侨联专区’网络平台为我们提供了新渠道。” 印尼中华总商会等16家海外侨团通过视频发来致辞，希望通过参与进博会为合作发展开拓新空间、带来新动力。

“面包树、芦荟、龙舌兰等多样性的植物，南非家庭花园的样式风貌，是我们南非好望园的主要元素。”今年5月，在上海崇明举办的中国花博会上，南非上海工商联谊总会会长李林国介绍说。疫情防控期间，上海市侨联与英国上海商会、新西兰上海总商会、南非上海工商联谊总会等团体友好协作，促成南非好望园、利物浦花园等多个友好城市项目落地。

“上海改革发展进程中，广大归侨侨眷和海外侨胞作出了重要贡献。”上海市侨联主席齐全胜说，在新的征程上，侨联组织要进一步凝聚侨心侨力，体现担当作为，团结广大侨胞围绕中心、服务大局，为上海各项事业迈上新台阶继续贡献侨界力量。

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《 人民日报 》（ 2021年10月17日 06 版）

(责编：赵欣悦、白宇)