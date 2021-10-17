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第八届中国国际版权博览会开幕

2021年10月17日05:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报杭州10月16日电  （记者窦皓）第八届中国国际版权博览会16日在杭州开幕。本届博览会为期3天，共有300余家版权相关单位、机构和企业参展，重点展示图书音像、影视音乐、动漫游戏、计算机软件、工艺美术等优秀版权作品，展现近年来我国版权产业发展成果。

　　开幕式上，世界知识产权组织与中国国家版权局联合举行了“2020中国版权金奖”颁奖仪式。《攀登者》等6部作品获作品奖；景德镇陶溪川文创街区等5家单位获得推广运用奖；最高人民法院民事审判第三庭第五合议庭等5家单位获得保护奖；北京市版权局版权管理处等4家单位获得管理奖。

　　博览会期间，国家版权局主办的“著作权法实施30周年成就展”，全面展示30年来在党的领导下，我国在版权立法、版权保护、版权产业和版权国际交流合作等方面取得的重大成就。此外，还将举办版权保护促进电影产业发展论坛、版权助力民营经济发展论坛、版权护航文化娱乐产业高质量发展论坛、第二届中国国际著作权集体管理高峰论坛、短视频版权保护与创新研讨会等10余项主题活动。

　　本届中国国际版权博览会由国家版权局主办，浙江省版权局和杭州市人民政府承办。


　　《 人民日报 》（ 2021年10月17日 03 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

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