人民网阿布贾10月15日电 （记者姜宣）12日至13日，中非联合研究交流计划框架下后疫情时代中非合作研讨会在尼日利亚和平与冲突解决研究所总部成功举行，驻尼日利亚大使崔建春出席会议。研究所所长巴库特、尼外交部代表、非洲技术合作总司长达伽里大使、尼外交部亚太司代理司长博科等各方代表近百人与会。

我驻尼日利亚大使崔建春在研讨会上致辞（驻尼使馆供图）

崔建春表示，今年是中非开启外交关系65周年，也是中非合作论坛成立21周年，新一届论坛会议即将举行。长期以来，中非在政治上相互支持，在务实合作中互利共赢，在抗击疫情中团结互助，为全球树立了典范。今年也是中国共产党成立100周年。过去100年里，中国共产党带领中国人民自力更生、艰苦奋斗，取得国家建设发展巨大成就，并实现脱贫攻坚伟大壮举，创造了人类发展史上的奇迹。当前世界仍不安宁，国际社会需共同面对新冠疫情、气候变化、网络犯罪、遏制腐败、人道危机等“五大挑战”。中方愿与包括尼在内的非洲国家一道不断推进各领域务实合作，将中非全面战略合作伙伴关系提升至更高水平。

研讨会现场（驻尼使馆供图）

尼方与会人员表示，中国是非洲值得信赖的朋友与伙伴，中方积极参与非洲国家基础设施建设与经济社会发展，为非洲安全稳定及民生改善作出巨大贡献。疫情给非洲大陆带来巨大冲击，也进一步凸显了加强非中全方位合作的重要性。尼方愿继续积极参与“一带一路”建设及中非合作论坛框架下相关合作，更好造福两国和两国人民。

崔建春大使和与会主要嘉宾参观了“一带一路”合作图片展（驻尼使馆供图）

研讨会由中国驻尼日利亚大使馆同尼和平与冲突解决研究所合办，主题为“中非全方位合作：后疫情时代实现可持续和平、安全及发展”，采用线上线下结合方式举行。与会学者围绕后疫情时代中非贸易合作、人文交流、和平安全、可持续发展等议题开展交流。会议期间，崔建春和主要嘉宾参观了“一带一路”合作图片展。

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