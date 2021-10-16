人民网联合国10月15日电 （记者李晓宏）当地时间10月15日，中国常驻联合国副代表耿爽在安理会科索沃问题公开会上发言表示，近期形势发展表明，科索沃问题依然是巴尔干和东南欧洲的安全隐患，安理会要继续保持对科索沃问题的关注，国际社会应为塞科双方继续对话营造良好环境。

耿爽说，一段时间以来，科索沃方面连续采取单方面行动，导致局势紧张升级，中方对此表示关切。对话协商是解决科索沃问题的唯一选择。单方面行动不利于科索沃和地区和平稳定，不符合任何一方利益，这是国际社会的普遍共识。中方希望有关各方对此类行动加强管控，并为防止类似事件发生作出努力。

耿爽说，今年6月以来，塞尔维亚和科索沃在欧盟协调下进行了两轮高级别对话。中方对此表示欢迎，同时也对高级别对话没有取得成果感到遗憾。中方鼓励塞科双方继续对话，赞赏塞方积极展现对话意愿，希望国际社会为此营造良好环境。

耿爽指出，今年以来，科索沃境内针对少数族裔的歧视、袭击和骚扰事件不断增加，各族关系趋于紧张。中方希望有关方面采取积极有力措施，保护科塞族的安全和合法权益，加强民族团结，为最终解决科问题提供坚实基础。

耿爽强调，联合国驻科索沃特派团的作用仍十分重要。中方支持联科团继续根据授权，在维护科和平稳定、应对新冠疫情、促进民族和解、解决流离失所者返乡等方面发挥重要作用，支持为联科团履行授权提供充足资源。

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